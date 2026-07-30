El Universo Cinematográfico de Marvel es cada vez más grande y nuevos personajes se siguen incorporando a las piezas audiovisuales, con el objetivo de encantar a los espectadores con las interpretaciones de sus cómics favoritos. El UCM se divide por fases y cada fase se compone de varias películas y series que se conectan entre sí. A la fecha, Marvel estaría finalizando su fase seis con la película ‘Avengers: ‘Doomsday’, que se estrenará el 18 de diciembre de 2026 y con ‘Avengers: ‘Secret Wars’, que se lanzaría en diciembre del 2027.

Es por eso que ya se están anunciando las producciones para la fase siete y, como es de esperarse, se revelaron algunos detalles de los proyectos en la Comic Con de San Diego, realizada el pasado 25 de julio, donde estuvo el próximo descendiente de T’Challa en Black Panther 3. Recordemos que, en las últimas películas, quien asumió el rol de Pantera Negra fue Letitia Wright, quien interpretó a ‘Shuri’, hermana de ‘T’Challa’, luego de que en 2020 el actor falleciera a sus 43 años. En ese momento, en Marvel tomaron la decisión de no contratar a otro actor para el personaje, por lo cual Letitia fue la encargada de ponerse el traje en ‘Black Panther’: Wakanda Forever’ y se cree que lo tendría también para Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

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¿Quién es David Jonsson, actor que representará al hijo de ‘T’Challa’ en Black Panther 3?

David Jonsson Fray es un actor y productor británico que desde sus 18 años inició en la actuación y obtuvo una beca para estudiar en la ‘Royal Academy of Dramatic Art’, donde destacó por su manera de interpretar obras teatrales. Luego, debutó en la televisión, con el drama ‘Endeavour’ y, con el paso de los años, ha actuado, escrito y producido diferentes producciones como ‘Wateman’, el cortometraje ‘Gen Y’, entre otros.

Sus más recientes apariciones fueron en ‘Alien: Romulus’ y ‘The Long Walk’, películas en las que David demostró su versatilidad para la actuación, llegando a ser escogido para protagonizar a ‘Toussaint’, el hijo secreto de T’Challa, en la película ‘Black Panther 3’.

¿De qué tratará la película y cuándo será su estreno?

En esta nueva entrega, Ryan Coogler repetirá la dirección y la película se estrenará el 15 de diciembre de 2028. Aunque aún no han dado detalles oficiales de la trama, se cree que la historia daría un salto temporal después de los eventos de Avengers: Secret Wars, siendo una nueva era para Wakanda, por lo que nos presenta oficialmente a ‘Toussaint’ adulto interpretado por David Jonsson, el personaje que mostraron brevemente en la escena postcréditos de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, narrando cómo toma el legado de su padre.

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Escrito por: Helen Tamayo