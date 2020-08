Chadwick Boseman, de 43 años, falleció este viernes 28 de agosto. Así lo expresó su familia a través de un comunicado donde también confirmaron que la causa de su muerte se debió a una lucha muy dolorosa y silenciosa contra el cáncer de colon.

Según esta misma comunicación, Boseman venía luchando contra el cáncer de colon desde el 2016, pero nunca quiso hablar sobre su diagnóstico. A pesar de esto, algunas señales mostraban su sensibilidad con el tema:

Una de ellas sucedió en febrero del 2018, en medio de una entrevista para ‘SiriusXM’, Boseman estaba junto a varios actores de ‘Pantera Negra’ promocionando el estreno de esta película. El actor afirmó haber estado en contacto con dos niños, pacientes de cáncer, durante el rodaje del filme.

Chadwick estuvo muy emocionado con el impacto que tuvo la película en estos dos niños, quienes vieron en Pantera Negra una motivación para seguir luchando. Sin embargo, los dos pequeños fallecieron antes del estreno de la película.

“Está claro que este tipo de películas no solamente pueden cambiar la vida de un gran número de actores o del equipo, sino que, a su vez, también pueden hacerlo en las personas que esperan con ganas su estreno para así desconectar de todos los problemas y ser simplemente felices”, expresó Boseman notablemente afectado.

Otra señal que alertó al mundo se dio en su cuenta de Instagram. Chadwick publicó un video el 15 de abril de este año donde habla sobre el difícil momento que vivimos con la pandemia y las necesidades que hay para ayudar a las comunidades afroamericanas y latinas. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su extrema delgadez y su aspecto físico desmejorado.

Hace tan solo dos meses, varios medios internacionales reportaron que vieron al actor ingresar al hospital de Santa Mónica en silla de ruedas, junto a su prometida Taylor Simone. Se rumoraba que el actor se preparaba para un nuevo papel y por eso el cambio extremo en su físico, pero la realidad era otra.

Además de T’Challa en Pantera Negra y otras tres películas de Marvel, el actor también interpretó a Jackie Robinson en la película 42 y a James Brown en Get On Up.