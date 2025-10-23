Letra y traducción en español de ‘Asking for a Friend’, el nuevo lanzamiento de Foo Fighters: ¿dedicada a Taylor Hawkins?
‘Asking for a Friend’ de Foo Fighters se presenta como una nueva canción que ha emocionado a miles de fanáticos.
Foo Fighters presentó ‘Asking for a Friend’, un nuevo lanzamiento para la emoción de todos sus fanáticos. Los amantes de la banda de Dave Grohl generaron gran entusiasmo por la posibilidad de escuchar nuevos sonidos de esta agrupación.
La histórica banda ha regresado progresivamente, luego de interrumpir su tour en 2023. Lo ha logrado con nuevas presentaciones, pero también con nuevos lanzamientos.
Ya lo logró con ‘Today’s Song’ en el pasado mes de julio, una canción que celebró su 30 aniversario, y este 23 de octubre volvió a generar emoción con ‘Asking for a Friend’.
Desde el anuncio de una nueva canción, los amantes de Foo Fighters mostraron un entusiasmo notable. Esta banda logró estremecer la industria, con un nuevo sonido.
La agrupación lo presentó a partir de un adelanto de ‘Asking for a Friend’, una canción que desde el inicio recordó a Taylor Hawkins.
El fallecido baterista sigue en el recuerdo de los fans, y miles de fanáticos sintieron que esa canción podría guardar una dedicatoria para este percusionista.
Aun así, este 23 de octubre salió este éxito acompañado de su letra, pero, no se dio una mención específica a Hawkins, razón por la que no estaría directamente dedicada a Taylor.
A pesar de esto, la letra de este éxito habla sobre un amigo que está ausente, por lo que podría guardar un significado especial para este difunto músico, que protagoniza un gran recuerdo para la banda y sus fans.
Aquí les dejamos la letra de ‘Asking for a Friend’, el nuevo lanzamiento emotivo de Foo Fighters.
Guarda tus promesas
Hasta que nos volvamos a encontrar
Puedes guardar todas tus promesas
Hasta el amargo final
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿O es este el final?
Dame una razón, muéstrame una señal
La verdad más fea o la mentira más bonita
Siento que se desvanece
Desvaneciéndose en ti
Buscando algo por lo que orar
Palabras que puedo usar
Para dejar tu preocupación
Deja tu preocupación
Guarda tus promesas
Hasta que nos volvamos a encontrar
Puedes guardar todas tus promesas
Hasta el amargo final
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿O es este el final?
Cuando estás solo, ¿soy parte de ti? ¿Soy parte de ti?
¿Soy parte de ti?
No estás solo, soy parte de ti.
Soy parte de ti.
Cuando estoy lejos de ti.
Siento que se desgasta
Cansándote
Buscando algo por lo que orar
Palabras que puedo usar
Para dejar tu preocupación
Guarda tus promesas
Hasta que nos volvamos a encontrar
Puedes guardar todas tus promesas
Hasta el amargo final
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿O es este el final?
Dame una razón, muéstrame una señal
La verdad más fea o tu mentira más hermosa
Libérate de la carga, toma lo que te doy
Quítatelo ahora, permiso para vivir
Guarda tus promesas
Hasta que nos volvamos a encontrar
Puedes guardar todas tus promesas
Hasta el amargo final
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿Qué es real?
Pido un amigo
¿O es este el final?
