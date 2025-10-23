Letra y traducción en español de ‘Asking for a Friend’, el nuevo lanzamiento de Foo Fighters: ¿dedicada a Taylor Hawkins?

Foo Fighters presentó ‘Asking for a Friend’, un nuevo lanzamiento para la emoción de todos sus fanáticos. Los amantes de la banda de Dave Grohl generaron gran entusiasmo por la posibilidad de escuchar nuevos sonidos de esta agrupación.

La histórica banda ha regresado progresivamente, luego de interrumpir su tour en 2023. Lo ha logrado con nuevas presentaciones, pero también con nuevos lanzamientos.

Ya lo logró con ‘Today’s Song’ en el pasado mes de julio, una canción que celebró su 30 aniversario, y este 23 de octubre volvió a generar emoción con ‘Asking for a Friend’.

Un nuevo lanzamiento: ¿Dedicado a Taylor Hawkins?

Desde el anuncio de una nueva canción, los amantes de Foo Fighters mostraron un entusiasmo notable. Esta banda logró estremecer la industria, con un nuevo sonido.

La agrupación lo presentó a partir de un adelanto de ‘Asking for a Friend’, una canción que desde el inicio recordó a Taylor Hawkins.

El fallecido baterista sigue en el recuerdo de los fans, y miles de fanáticos sintieron que esa canción podría guardar una dedicatoria para este percusionista.

Aun así, este 23 de octubre salió este éxito acompañado de su letra, pero, no se dio una mención específica a Hawkins, razón por la que no estaría directamente dedicada a Taylor.

A pesar de esto, la letra de este éxito habla sobre un amigo que está ausente, por lo que podría guardar un significado especial para este difunto músico, que protagoniza un gran recuerdo para la banda y sus fans.

Aquí les dejamos la letra de ‘Asking for a Friend’, el nuevo lanzamiento emotivo de Foo Fighters.

Letra de ‘Asking for a Friend’ de Foo Fighters en español

Guarda tus promesas

Hasta que nos volvamos a encontrar

Puedes guardar todas tus promesas

Hasta el amargo final

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿O es este el final?

Dame una razón, muéstrame una señal

La verdad más fea o la mentira más bonita

Siento que se desvanece

Desvaneciéndose en ti

Buscando algo por lo que orar

Palabras que puedo usar

Para dejar tu preocupación

Deja tu preocupación

Guarda tus promesas

Hasta que nos volvamos a encontrar

Puedes guardar todas tus promesas

Hasta el amargo final

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿O es este el final?

Cuando estás solo, ¿soy parte de ti? ¿Soy parte de ti?

¿Soy parte de ti?

No estás solo, soy parte de ti.

Soy parte de ti.

Cuando estoy lejos de ti.

Siento que se desgasta

Cansándote

Buscando algo por lo que orar

Palabras que puedo usar

Para dejar tu preocupación

Guarda tus promesas

Hasta que nos volvamos a encontrar

Puedes guardar todas tus promesas

Hasta el amargo final

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿O es este el final?

Dame una razón, muéstrame una señal

La verdad más fea o tu mentira más hermosa

Libérate de la carga, toma lo que te doy

Quítatelo ahora, permiso para vivir

Guarda tus promesas

Hasta que nos volvamos a encontrar

Puedes guardar todas tus promesas

Hasta el amargo final

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿Qué es real?

Pido un amigo

¿O es este el final?