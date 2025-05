Josh Freese sorprende al revelar al baterista que lo marcó para siempre: “Me cambió la vida”

El nombre de Josh Freese resuena con fuerza entre los grandes bateristas de la historia del rock. Su habilidad para moverse entre estilos como el punk, el rock alternativo y el progresivo lo convirtió en uno de los músicos más versátiles y cotizados de las últimas décadas.

Desde sus primeros pasos en la música hasta sus colaboraciones con gigantes como A Perfect Circle, Devo, The Offspring y Nine Inch Nails, su legado se ha construido con talento, constancia y una insaciable curiosidad sonora.

En 2023, Freese asumió uno de los desafíos más complejos de su carrera: reemplazar al querido Taylor Hawkins en Foo Fighters. Su llegada fue recibida con entusiasmo y respeto, pues no solo traía consigo una carrera impresionante, sino también una sensibilidad musical que parecía encajar a la perfección con la banda liderada por Dave Grohl. Sin embargo, la relación profesional fue breve. Hace unos días, el propio Freese anunció públicamente que había sido despedido del grupo, sin haber recibido ningún motivo formal.

Lejos de dramatizar la situación, el baterista optó por un enfoque sarcástico y publicó una lista de posibles razones por las que habría sido apartado. En el listado, en tono humorístico, se leen frases como:

“Una vez silbó ‘My Hero’ durante una semana entera de gira”, “Solo pudo nombrar una canción de Fugazi”, y “La precisión metrónoma detrás de la batería se consideraba ‘sin alma'”. También incluyó otras ocurrencias como exigir baños sonoros de 20 minutos con cencerro o su negativa a tocar si no le proveían de una tabla ouija y nunchakus tras cada show.

¿Quién es el mejor baterista para Josh Freese, exbaterista de FooFighters?

Mientras sus fans se preguntan qué pasó realmente entre Freese y Foo Fighters, su historia personal como músico sigue sumando capítulos reveladores. En una entrevista con la revista Drum!, habló sobre sus principales influencias y aquellos que moldearon su identidad como baterista. Entre los nombres que más lo marcaron se encuentran Buddy Rich, Steve Gadd, Vinnie Colaiuta y Alex Van Halen, todos referentes indiscutibles del instrumento.

Sin embargo, fue enfático al señalar que hay una figura que ocupa un lugar único en su historia musical: el ex Missing Persons, Terry Bozzio. Sobre este último, expresó con total admiración:

“Me impresionó y me marcó un camino que aún sigo recorriendo. Era totalmente agresivo, pero tocaba con una delicadeza y musicalidad que nunca antes había visto ni oído. Tuvo un profundo impacto en mí y me cambió para siempre. No sería el baterista que soy hoy si no hubiera descubierto a Bozzio cuando tenía 11 años”.

Bozzio, además de haber trabajado con Zappa, fue colaborador del músico argentino Luis Alberto Spinetta, lo que amplifica su influencia en el ámbito del rock experimental y progresivo. Este detalle resalta la amplitud de horizontes de Freese, quien ha demostrado que su formación no se limita a la escena anglosajona, sino que también abarca sonidos latinoamericanos y propuestas más arriesgadas.

Aunque su paso por Foo Fighters terminó abruptamente, la carrera de Josh Freese no muestra signos de desaceleración.