La desgarradora historia detrás de la primera colaboración femenina de The Rolling Stones

A lo largo de más de seis décadas de carrera, The Rolling Stones se consolidaron como una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Con su mezcla de rebeldía, blues y energía cruda, el grupo liderado por Mick Jagger y Keith Richards marcó generaciones y definió un sonido que trascendió varias generaciones. Sin embargo, detrás de una de sus canciones más icónicas, ‘Gimme Shelter’, se esconde una historia poco conocida: la de Merry Clayton, la primera mujer en grabar una voz principal junto a la banda.

Era 1969, en plena agitación social y política, cuando el productor Jimmy Miller propuso incorporar una voz femenina que aportara dramatismo al tema. El nombre de Merry Clayton, una joven cantante de Nueva Orleans con una proyección vocal fuerte que estremeció el estudio de Sunset Sound Recorders. A pesar de estar embarazada de cuatro meses, aceptó el desafío de grabar de madrugada, casi sin ensayo, y completó la interpretación en apenas dos tomas.

¿Qué pasó con Merry Clayton luego de la grabación de la canción?

El resultado fue tan impactante que su voz, especialmente en el desgarrador verso Rape, murder, it’s just a shot away, se convirtió en uno de los momentos más electrizantes del rock. Sin embargo, aquella entrega física y emocional tuvo consecuencias devastadora que cambió su vida por completo, poco después de la sesión, Clayton sufrió un aborto espontáneo, un hecho que según varios testimonios, podría haber estado relacionado con el esfuerzo y la tensión de aquella grabación que llevó su cuerpo al limite.

“No sé qué me pasó… Es como si le estuviera gritando al mundo: “Tienen que darnos refugio o todos vamos a morir”… Es como un grito al mundo”, fueron las palabras de Merry en un entrevista hace algunos meses.

Pese al trágico incidente, su interpretación sin duda quedó inmortalizada en la historia de la música. Su nombre, mal acreditado como “Mary Clayton” en la primera edición del disco ‘Let It Bleed’, fue reivindicado décadas después como símbolo de fuerza, talento y sacrificio.

Más de cincuenta años después, ‘Gimme Shelter’ sigue siendo uno de los temas más emblemáticos de The Rolling Stones, y la voz de Merry Clayton continúa recordando que, incluso en la crudeza del rock, hay espacio para la vulnerabilidad y el poder femenino.

Escrito por: Stefania Torres