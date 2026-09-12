¿Cuáles son las bandas de rock que se presentarán en el Festival Cordillera 2026?

El Festival Cordillera 2026 ya tiene su cartel oficial y, como era de esperarse, el rock tendrá un lugar importante en esta edición. El festival reunirá en Bogotá a bandas y artistas de diferentes generaciones, con representantes del rock latinoamericano, el ska, el pop rock y otras vertientes del género.

Entre los nombres confirmados aparecen agrupaciones que han marcado la historia del rock en español, además de proyectos colombianos que se han destacado en la escena nacional. Estas son las bandas y artistas de rock que harán parte del festival.

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Caifanes, Fobia y Mägo de Oz estarán en el Cordillera

Caifanes es uno de los nombres más importantes del cartel. La banda mexicana llegará con canciones que se convirtieron en clásicos del rock en español, como ‘Afuera’ y ‘La célula que explota’.

Fobia también hará parte de esta edición. La agrupación mexicana, reconocida por canciones como ‘El microbito’ y ‘Veneno vil’, se suma a una programación que reúne diferentes generaciones del rock latinoamericano.

Desde España llegará Mägo de Oz, una de las bandas más reconocidas del folk metal en español. Su presencia será una de las propuestas más particulares dentro del cartel, gracias a la mezcla de rock y sonidos tradicionales que caracteriza a la agrupación.

Miguel Mateos, Virus y Tan Biónica representan al rock argentino

El rock argentino tendrá varios representantes en el festival. Miguel Mateos, uno de los artistas fundamentales de este movimiento, llegará con una trayectoria marcada por canciones como ‘Cuando seas grande’ y ‘Tirá para arriba’.

Virus también aparece en el cartel oficial. La banda argentina, referente de la new wave y el rock en español, es recordada por canciones como ‘Pronta entrega’ y ‘Luna de miel en la mano’.

A ellos se suma Tan Biónica, agrupación que combina elementos del pop y el rock y que cuenta con canciones como ‘Ciudad mágica’ y ‘La melodía de Dios’, dos de sus temas más reconocidos.

Estas son las bandas y artistas de rock confirmados:

Caifanes

Fobia

Mägo de Oz

Panteón Rococó

Miguel Mateos

Virus

Poligamia

Kapanga

Robi Draco

Diamante Eléctrico

Doctor Krápula

Tan Biónica

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