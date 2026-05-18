¿En qué año se lanzó Another Brick in the Wall de Pink Floyd?

Anothe Brick in the Wakk de Pink Floyd fue lanzada oficialmente en 1979 como parte del legendario álbum The Wall, uno de los discos más importantes e influyentes en toda la historia del rock.

Aunque muchos seguidores conocen la canción por su famosos coro “We dont need no education” en realidad el tema forma parte de una historia conceptual mucho más profunda creada por Roger Waters.

La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de la banda y en un símbolo de rebeldía para varias generaciones.

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La canción hace parte del álbum The Wall

Another Brick in the Wall apareció dentro de The Wall, un disco conceptual que cuenta la historia de Pink, un persona ficticio que construye un muro emocional debido a traumas, aislamiento y problemas personales.

La canción esta dividida en varias partes, y la más famosos es la parte 2 donde aparece el icónico coro cantado por niños.

El coro de niños hizo historia

La idea nació durante la producción del disco y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más reconocibles en toda la historia del rock,

Muchos de sus seguidores consideran que representa el estilo experimental crítico y emocional que convirtió Pink Floyd en una de mas bandas más importantes del rock.

Más de 45 años después de su estreno, el tema sigue siendo de los más reconocidos en la historia de la música.

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