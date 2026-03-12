Clasificados fase de grupos Copa Libertadores 2026: Definidos los bombos para el sorteo ¿Cuándo es?

La Copa Libertadores 2026 calienta los motores para su fase de grupos. 32 equipos se preparan para decir presente en este torneo, y comenzar con la fase final de la icónica competición del fútbol en Sudamérica.

Luego de varias fases previas de clasificación, se han definido los 31 de los 32 clubes que formarán parte de este torneo en su fase de grupos.

En caso de que aun no los conozca, aquí les contamos exactamente de cuales se trata, y cuándo será el sorteo que definirá el orden exacto de la fase de grupos.

Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Después de una larga espera, la fase final de la Copa Libertadores está apunto de empezar. Esta icónica competencia que fue ganada por Botafogo en el 2025, regresa para poner a vibrar a los hinchas del fútbol en Sudamérica.

31 equipos están confirmados para formar parte de este torneo. El único cupo que aun queda por definir será disputado entre Juventud de Uruguay, y Deportivo Independiente Medellín este mismo 12 de marzo.

Frente a esta única incógnita, la lista de clasificados a la Copa Libertadores se presenta de la siguiente manera:

1- Always Ready (Bolivia)

2- Barcelona SC (Ecuador)

3- Boca Juniors (Argentina)

4- Bolívar (Bolivia)

5- Cerro Porteño (Paraguay)

6- Coquimbo Unido (Chile)

7- Corinthians (Brasil)

8- Cruzeiro (Brasil)

9- Cusco FC (Perú)

10- Deportes Tolima (Colombia)

11- Deportivo La Guaira (Venezuela)

12- Estudiantes LP (Argentina)

13- Flamengo (Brasil)

14- Fluminense (Brasil)

15- Independiente del Valle (Ecuador)

16- Independiente Rivadavia (Argentina)

17- Independiente Santa Fe (Argentina)

18- Junior (Colombia)

19- Lanús (Argentina)

20- Libertad (Paraguay)

21- Liga de Quito (Ecuador)

22- Mirassol (Brasil)

23- Nacional (Uruguay)

24- Palmeiras (Brasil)

25- Peñarol (Uruguay)

26- Platense (Argentina)

27- Rosario Central (Argentina)

28- Sporting Cristal (Perú)

29- Universidad Católica (Chile)

30- Universidad Central (Venezuela)

31- Universitario (Perú)

Por otro lado, los bombos están presentados de la siguiente manera:

Bombo 1: Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, LDU, Nacional, Palmeiras y Peñarol.

Bombo 2: Bolívar, Cerro Porteño, Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes, Lanús, Libertad y Universitario.

Bombo 3: Always Ready, Coquimbo Unido, Cusco, Deportivo La Guaira, Independiente Santa Fe, Junior Barranquilla, Rosario Central y Universidad Católica.

Bombo 4: Barcelona SC, Independiente Rivadavia, Mirassol, Platense, Sporting Cristal, Tolima y Universidad Central, Independiente Medellín o Juventud.

¿Cuándo es el sorteo?

De cara al sorteo de esta competición, les contamos que esta ceremonia se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo.

Se espera que dicha definición comience a las 6:00 p.m. de Colombia, con transmisión en ESPN y Disney+.