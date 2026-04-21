Carrera de Diseño de Videojuegos en Colombia: Instituciones que la ofrecen y valor del semestre

El auge de la industria gamer ya no se limita a los jugadores. En Colombia, cada vez más universidades apuestan por formar talento capaz de crear videojuegos, animaciones y experiencias digitales, en línea con un mercado global que no deja de crecer. Aunque potencias como Estados Unidos, China y Japón lideran los ingresos, el país empieza a construir su propio camino académico en este sector.

Las oportunidades laborales resultan uno de los principales motores de esta tendencia. De acuerdo con datos de firmas como Statista y Crehana México, un desarrollador de videojuegos puede alcanzar ingresos cercanos a los 2.500 dólares mensuales, una cifra que ronda los nueve millones de pesos colombianos. Este panorama impulsa a jóvenes a buscar carreras que combinen creatividad, tecnología y narrativa digital.

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Instituciones que la ofrecen y valor del semestre

En ese escenario, varias instituciones en Colombia ya ofrecen programas enfocados en el diseño y desarrollo de videojuegos. Una de ellas es la Universidad Sergio Arboleda, que incluye dentro de su portafolio la carrera de Diseño Digital. El programa incorpora énfasis en multimedia y videojuegos, con una matrícula proyectada para 2026 de $8.109.400 para estudiantes de primer semestre. La propuesta académica apunta a formar perfiles integrales capaces de desenvolverse en diferentes áreas del entorno digital.

Otra alternativa la ofrece Fundación Universitaria del Área Andina, conocida como Areandina, con su Tecnología en Animación y Posproducción Audiovisual en Bogotá. Este programa prepara a los estudiantes en animación 2D y 3D, efectos visuales (VFX), desarrollo de videojuegos y edición audiovisual. El plan de estudios incluye herramientas clave de la industria como Maya, Nuke y Houdini. Para 2026, el valor del semestre se ubica alrededor de $5.200.000, lo que la convierte en una opción más accesible dentro del mercado educativo.

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Por su parte, la Universidad de San Buenaventura impulsa la Ingeniería Multimedia, una carrera que abarca desde la creación de videojuegos hasta el desarrollo de contenidos en realidad virtual y aumentada. El programa también integra formación en arte multimedia para cine, televisión y plataformas digitales, junto con habilidades en emprendimiento. El costo semestral estimado para 2026 alcanza los $8.337.000.

El crecimiento de esta oferta académica refleja una transformación clara en el sistema educativo colombiano. Las universidades ya no solo forman profesionales tradicionales, sino que responden a las demandas de industrias emergentes. El diseño de videojuegos, que antes parecía un campo lejano, hoy se posiciona como una alternativa real de estudio y desarrollo profesional en el país.

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