¿Qué mensajes dejaría Jackie Chan en la canción que pidió revelar tras su muerte?

El actor Jackie Chan, una de las figuras más queridas del cine internacional, volvió a generar conversación, esta vez lejos de las artes marciales y las escenas de riesgo. Durante una reciente aparición pública, el artista compartió una reflexión muy personal: dejó grabada una canción de despedida que solo será publicada el día de su fallecimiento, pensada como un mensaje final para su familia, amigos cercanos y el público que lo ha acompañado durante toda su carrera.

La revelación tuvo lugar el pasado 28 de diciembre de 2025, en el marco de la premier en Beijing de Unexpected Family, su nueva película de corte dramático. Según reportó un medio chino, la confesión se dio de manera espontánea durante el evento y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del actor reaccionaron con sorpresa y respeto ante la noticia.

¿Por qué Jackie Chan dejó grabada una canción de despedida?

Chan explicó que la decisión de grabar esta canción nació luego de atravesar varias pérdidas personales en poco tiempo, una etapa que lo llevó a replantearse muchas cosas sobre la vida, el paso del tiempo y la importancia de no dejar palabras pendientes.

En ese contexto, el actor compartió una frase que refleja claramente su presente emocional:

“Siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora; todo lo que quiero hacer, debo hacerlo de inmediato”.

Sobre la canción en sí, el intérprete fue claro y sereno: el tema permanecerá guardado y solo se hará público el día de su muerte. No habrá adelantos ni fragmentos previos. Chan señaló que la letra contiene mensajes dirigidos tanto a sus seres queridos como a sus fanáticos, quienes han seguido su trayectoria durante décadas. Incluso comentó, con una leve sonrisa, que escucharla antes de tiempo podría resultar demasiado emotivo.

Durante la charla, el actor también recordó cómo, en sus años más intensos de acción, llegó a imaginar una muerte temprana debido a las acrobacias extremas que marcaron sus películas y lo convirtieron en una leyenda del cine. Sin embargo, aseguró que hoy su mirada es distinta: ya no piensa en ese tipo de finales y valora mucho más su bienestar, su tiempo y las personas que lo rodean.

