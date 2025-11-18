Faltan pocos días para que se celebre el Black Friday, uno de los eventos de descuentos más importantes de cada año. Por eso, cientos de personas están al tanto para poder hacer las compras de sus aparatos tecnológicos, ropa, electrodomésticos, entre otros, con un precio bajo que les permita ahorrar algo de dinero.

Sin embargo, esta fecha también es conocida porque muchos usuarios son víctimas de fraude, es decir, en ocasiones hay algunos ciberdelincuentes que aprovechan la temporada y roban a quienes quieren hacer sus compras virtuales. Por eso, en esta oportunidad le damos algunos tips para que no caiga en las trampas de estos delincuentes que usan diferentes métodos para poder robar el dinero de los usuarios.

Tres tips para evitar robos durante el Black Friday

Hay algunos consejos que le van a permitir sentir mayor seguridad durante las compras de esta fecha de descuento. Recuerde hacer estas con anticipación para prestar atención a todos los datos que está dando a conocer y así evitar que algo se pase por alto.

Página web: puede que esto sea algo que siempre varias personas pasan por alto, pero en internet podrá encontrar la página real y otra duplicada mediante la cual buscan estafar a los usuarios. Es muy fácil identificarlas, por la URL no es la oficial, sino que tiene varios cambios, por lo que debe verificar muy bien que es la indicada y no entrar directamente en avisos publicitarios de redes sociales.



Mensajes de texto: Durante esta temporada de fin de año, cientos de marcas envían mensajes a los usuarios con el fin de dar a conocer sus mejores promociones y, en algunas ocasiones, envían el link de la página web. La recomendación es no abrir nunca estos URL, pues en ocasiones se pueden tratar de estafas que podrían desocupar sus cuentas. Ingrese directamente a la página buscando la tienda en Google.

Pasarelas de pago: Es importante verificar que la pasarela de pago sea la habitual en la que siempre hace sus compras, compruebe los datos y el monto a pagar, recuerde que un cero puede marcar la diferencia. Además, debe coincidir con la que se muestra en la tienda en donde está haciendo la compra, para que el valor que le van a descontar, coincida.

Por último, no olvide siempre desconfiar de precios muy bajos, descuentos de hasta el 90% que no suelen ser muy comunes. En caso de esto, intente ingresar directamente buscando desde Google, para verificar que sea del sitio web oficial.