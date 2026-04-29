Atlético de Madrid vs Arsenal: hora y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid vs Arsenal será el partido que se llevará la atención central en el mundo del fútbol en Europa. Ambos equipos dejarán todo sobre la cancha en lo que es la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

Luego de un encuentro lleno de goles entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, estos dos equipos protagonizarán el inicio de la segunda semifinal.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este encuentro, aquí les dejamos toda la información, incluido cuando se jugará y donde puede seguirlo.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, la Champions League ha dejado una gran cantidad de emociones en las últimas horas. Varios equipos de grandeza en Europa sueñan con llevarse la corona de esta competencia, y actualmente solo quedan 4 en carrera.

Estos son: Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid y Arsenal. Los primeros 2 protagonizaron la ida de las semifinales el pasado martes, en lo que fue una gran lluvia de goles.

Bávaros y parisinos chocaron con un resultado final de 5-4 que acabó por beneficiar a los alemanes. Este enfrentamiento dejó a tónitos a todos los amantes del balompié en redes sociales.

Este 29 de abril se espera que se vuelvan a presentar grandes emociones, con lo que será la segunda semifinal de esta competencia, en un choque que se espera más cerrado que el del día martes.

Dicho escenario será protagonizado por Arsenal y Atlético de Madrid. Los ‘gunners’ llegan a este enfrentamiento luego de haber eliminado al Sporting de Portugal.

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Mientras que, por otro lado, los ‘colchoneros’ vivieron una eliminatoria imperdible ante el Barcelona donde se llevaron la clasificación.

De manera brillante este choque definirá a uno de los finalistas de este torneo, con la ambición de convertirse en los nuevos líderes de Europa en el apartado del balompié.

Hora y dónde ver el Atlético de Madrid vs Arsenal

Si desea ver esta semifinal de la Champions League, les contamos que puede hacerlo desde las 2:00 p.m. de este 29 de abril

La transmisión oficial de este encuentro puede ser seguido a través de las señales de ESPN y Disney+. Además de con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.