Hora y dónde ver en VIVO HOY Arsenal vs. Manchester City en la final de la EFL Cup

El fútbol de Inglaterra parece estar en su mejor momento y es que el Arsenal va a enfrentar al Manchester City HOY domingo 22 de marzo del 2026 en la final de la EFL Cup. Este torneo nos enseñó que estos equipos son los mejores y solo uno de ellos se va a quedar con la Copa de la Liga, uno de los triunfos más importantes en la actualidad.

Este partido se va a realizar en el estadio Wembley Stadium, donde los dos grandes de la Premier League quieren quedarse con el triunfo. Por un lado, el Arsenal le lleva nueve puntos de ventaja al Manchester City, que además, en esta oportunidad, viene de una gran pérdida, tras quedar eliminado de la Champions League en octavos de final.

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Mientras que su rival, el Arsenal, no cuenta la misma historia, teniendo en cuenta que sigue en competencia en la FA Cup y en la Champions League. Por eso, ahora tiene que prepararse para lo que viene en abril, cuando enfrente al Sporting Lisboa el siete y 15 en los cuartos de final del torneo más importante en Europa.

Hora y dónde ver en VIVO HOY domingo Arsenal vs. Manchester City

El encuentro final de la EFL Cup entre el Arsenal y el Manchester City se va a realizar HOY domingo 22 de marzo del 2026 desde las 11:30 a.m. Va a tener transmisión en VIVO por Disney+ en el canal de ESPN+ en el plan de suscripción paga.

Además, podrá seguir la narración con todos los detalles del encuentro deportivo en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS, donde también van a revelar algunos apuntes importantes y curiosos que trae cada equipo para este encuentro final.

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Por ahora, no hay muchas pistas sobre quién será el afortunado ganador, pues por un lado está el Arsenal, que viene demostrando que tiene todo para poder ganar este encuentro deportivo, marcando gol en sus últimos diez encuentros.

En el caso del Manchester City, el panorama también es favorable; dejando de lado la Champions, el equipo ha marcado en sus últimos seis partidos, lo que indica que los dos podrían marcar en esta final.