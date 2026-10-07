Lionel Messi reveló la verdadera razón por la que Argentina perdió la final ante España: conmovió a todos

Lionel Messi vivió una noche histórica para su carrera el pasado 6 de octubre. El legendario astro del fútbol se retiró de la Selección de Argentina, luego de varios años de trayectoria y logros dentro de este combinado.

El número 10 se despidió frente a su público, luego de un amistoso ante Benín, en el que Argentina pudo impoenrse con marcador de 3 goles a 0.

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Luego del pitazo inicial, Messi dirigió unas sentidas palabras de despedida, donde de hecho, se refirió por primera vez a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la razón por la que Argentina perdió el trofeo.

Lionel Messi reveló la verdadera razón por la que Argentina perdió la final ante España

Sin lugar a dudas, la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina le sacó una lágrima a varios de sus fanáticos. El astro salió de la cancha por última vez con la camiseta ‘albiceleste’.

El legendario atacante vivió varios momentos emotivos, incluido un discurso para sus fanáticos, en el que agradeció todo el apoyo durante los trofeos conseguidos por el combinado nacional.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de esta despedida se dio cuando Messi explicó la verdadera razón detrás de la derrota de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a España.

En los últimos meses destacaron varias teorías en redes sociales, que aseguraban que Argentina había entregado este partido. Esto surgió a causa de la mala presentación de la ‘albiceleste’ en este partido, y el poco esfuerzo ofensivo.

Sin embargo, Messi aclaró que no hubo nada raro detrás de esta derrota. Por el contrario, Lionel aseguró que esta caída y el bajo nivel se debió a que el partido frente a Inglaterra implicó demasiado esfuerzo físico por parte de Argentina.

“La realidad es que no pasó nada raro contra España como se dice. El partido contra Inglaterra fue un desgaste y llegamos con lo justo” dijo Messi sobre este encuentro.

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Esto despeja las razones detrás de la derrota de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de un choque que consagró a España como campeona de este deporte por segunda vez en su historia.

Sin dudas, la despedida de Messi conmovió a todo el mundo del fútbol, y queda como una memoria imborrable para el balompié.