Anuncian nueva localidad para Iron Maiden en Bogotá: Precios de las últimas entradas ¿Cuánto valen?
Si todavía está buscando entrada para ver a Iron Maiden en Bogotá, hay novedades.
Si todavía está buscando entrada para ver a Iron Maiden en Bogotá, hay novedades.
Si todavía está buscando entrada para ver a Iron Maiden en Bogotá, hay novedades. La organización habilitó una nueva localidad para el concierto que la banda británica dará el próximo 11 de octubre de 2026 en el escenario Vive Claro.
La nueva localidad está ubicada en los sectores 111, 113 y 115 y es exclusiva para mayores de 18 años. El precio anunciado es de $505.000, valor que ya incluye el cargo por servicio.
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La organización también confirmó que quedan entradas disponibles en algunas zonas, aunque varias localidades avanzan rápidamente hacia el agotado.
Así que quienes todavía estaban pensando si asistir al regreso de Iron Maiden a Colombia ahora tienen una nueva alternativa para conseguir boleta. Esta localidad cuenta con un aforo de 1.871 entradas en total. Aunque no se conoce exactamente
El concierto hace parte del Run For Your Lives World Tour 2026, una gira con la que Iron Maiden recorre canciones de sus primeros nueve álbumes de estudio, desde Iron Maiden hasta Fear Of The Dark.
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La noche en Bogotá también tendrá un invitado especial: The Raven Age, banda que acompañará a Iron Maiden durante la presentación.
Estos son los datos principales del concierto:
La visita de 2026 marcará un nuevo encuentro de la banda con el público colombiano, después de su presentación en el país durante 2024.
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Ahora Iron Maiden regresará a Bogotá con Bruce Dickinson al frente y un repertorio enfocado en una de las etapas más importantes de su carrera. La cita será el 11 de octubre de 2026, así que quienes todavía no tienen entrada cuentan con esta nueva localidad como una alternativa para no quedarse por fuera del concierto.