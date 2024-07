¿Qué superhéroes aparecerán en Vengadores 5? Todos los detalles sobre el futuro de Marvel

Se acerca el estreno de ‘Deadpool & Wolverine’, la tercera entrega de uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel, también conocido como UCM. Esta película es el único estreno del estudio programado para el 2024, por lo que sus seguidores se preguntan sobre el futuro de los queridos personajes.

Lo más probable es que los directivos de Marvel tomaran la decisión de ir más despacio debido a que los fanáticos del estudio no han logrado conectar con la Fase 5 de la misma manera que con las anteriores, debido a la ausencia de Iron Man (Robert Downey Jr) y del Capitán América (Chris Evans), ya que con ellos inició el UCM.

En un inicio, la empresa anunció que el título de la siguiente entrega de los Vengadores sería ‘Vengadores: La Dinastía de Kang’. No se conocen mayores detalles sobre la cinta, ya que Jonathan Majors, actor que interpretó a Kang, estuvo en un juicio por acoso y agresión. Hasta el momento, Marvel no se ha pronunciado sobre el futuro del actor. Su estreno se encuentra programado para el 1 de mayo de 2026.

¿Qué superhéroes aparecerán en Vengadores 5?

Como la sinopsis de la cinta aún no se ha hecho pública, no es posible conocer con certeza a los superhéroes que participarán. Lo único confirmado es que los Vengadores originales no harán parte de la historia, esto se debe a que solo Hulk continúa activo en el UCM.

A continuación, compartimos una lista de los posibles superhéroes que protagonizarán la cinta:

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch)

El nuevo Capitán América (Anthony Mackie)

Capitana Marvel (Brie Larson)

Shang-Chi (Simu Liu)

She-Hulk (Tatiana Maslany)

Ant-Man (Paul Rudd)

La Avispa (Evangeline Lilly)

Además, los fanáticos del UCM se encuentran a la espera de más información sobre el Spider-Man de Tom Holland.

Calendario de estrenos publicado por Marvel

Las siguientes fechas de estreno pueden ser modificadas por la productora.

‘Agatha: Darkhold Diaries’ – La serie se estrenará el 18 de septiembre de 2024.

‘Capitán América 4: Brave New World’ – La película llegará a los cines el 14 de febrero de 2025.

‘Thunderbolts’ – La cinta llegará a los cines el 30 de abril de 2025.

‘Los 4 Fantásticos’ – La película llegará a los cines el 25 de julio de 2025.

‘Ironheart’ – La serie se estrenará el 3 de septiembre de 2025.

‘Daredevil’ : La película se estrenará el 7 de noviembre de 2025.

¿Cuándo se estrena ‘Deadpool & Wolverine’?

La película de Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman se llegará a las salas de cine en Colombia el 25 de julio. Reynolds compartió la alegría que le generaba el proyecto en sus redes sociales: “El traje esconde la sangre. También el sudor… Pero hoy, con el rodaje de Deadpool, son sobre todo lágrimas. Un enorme y eterno agradecimiento al reparto y al equipo de nuestra película, que lucharon contra el viento, la lluvia, las huelgas y Hugh Jackman… todo bajo la incondicional dirección de Shawn Levy. Pude hacer una película con mis mejores amigos y eso no ocurre muy a menudo. Nos vemos el 26 de julio”.