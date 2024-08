El increíble cierre de Tom Cruise para Juegos Olímpicos 2024, ¡como en Misión Imposible!

Archivado en: •

Tom Cruise, uno de los actores más icónicos y reconocidos de Hollywood, ha dejado una huella imborrable en la industria del cine con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Conocido por su versatilidad y dedicación a sus papeles, ha protagonizado películas emblemáticas como «Top Gun», «Misión: Imposible» y «Jerry Maguire». Además de su éxito en la gran pantalla, Cruise es conocido por realizar sus propias acrobacias, lo que le ha ganado el respeto tanto de la crítica como del público.

Tom Cruise será el encargado de realizar la actuación final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Según TMZ, la estrella de Hollywood será la figura central que cerrará esta edición deportiva. La ceremonia de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos siempre ha sido un escenario para espectáculos memorables con la participación de numerosos artistas de renombre mundial. Un ejemplo notable es la ceremonia de despedida de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde Jimmy Page y Leona Lewis interpretaron «Whole Lotta Love» del famoso grupo británico Led Zeppelin.

Así sería la actuación de Tom Cruise en los Juegos Olímpicos

El actor de 62 años realizará una peligrosa actuación volando por los aires, llevando la bandera olímpica hasta el letrero de Hollywood. Esta no será la primera vez que la escena de Hollywood se involucra en los Juegos Olímpicos, ya que en Los Ángeles 1984, figuras como David L. Wolper y el creativo de Walt Disney Co., Robert Jani, también formaron parte del evento. Durante aquellos juegos, se presentaron actuaciones de Lionel Richie, The Beach Boys y el célebre compositor de bandas sonoras John Williams.

Cruise aterrizará en el campo y portará la bandera olímpica de forma simbólica, marcando el inicio de un nuevo ciclo olímpico hacia Los Ángeles, la próxima ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de verano en 2028. El actor, que ya ha sido parte de espectáculos en los Juegos Olímpicos en años anteriores, como en Atenas 2004, cuando llevó la antorcha en relevo por Los Ángeles, volverá a deslumbrar con su participación.

Cruise ha asistido a varias exhibiciones de los Juegos Olímpicos en gimnasia femenina y natación, demostrando su entusiasmo y admiración por los atletas. «Grandes historias, grandes atletas. Es increíble lo que tienen que hacer», dijo en una entrevista para la agencia de noticias británica Reuters.

Como parte del espectáculo final en París 2024, se proyectará una película previamente grabada en marzo, en la que Cruise realiza un salto en paracaídas hacia Hollywood. Esta cinta destacará su llegada a la emblemática zona de Los Ángeles, donde se celebrarán los próximos Juegos Olímpicos.

Expectativa sobre la clausura de los Juegos Olímpicos

En cuanto a la organización, los preparativos están en marcha bajo la dirección de Casey Wasserman. Los eventos se llevarán a cabo en lugares históricos, como el Coliseo de Los Ángeles, que ya fue sede de los Juegos Olímpicos en 1932 y 1984. La participación de Tom Cruise no solo promete ser un espectáculo impresionante, sino que también subraya la conexión entre Hollywood y los Juegos Olímpicos, una tradición que ha perdurado a lo largo de los años y que continúa evolucionando.

La expectativa es alta para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, y la actuación de Tom Cruise seguramente será uno de los momentos más destacados y recordados de esta edición. Con su presencia, los Juegos Olímpicos no solo celebran el deporte, sino también la cultura y el entretenimiento a nivel mundial.