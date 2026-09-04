Se viene un nuevo enfrentamiento en la Liga de España y, sin duda, en esta oportunidad el Real Madrid se quiere posicionar como el mejor equipo del campeonato. Pero no la tendrá nada fácil, teniendo en cuenta que en este partido tendrán que enfrentar al Real Betis, que ha jugado tres partidos y cuenta con seis puntos.

Este viernes cuatro de septiembre del 2026, el Estadio La Cartuja de Sevilla va a recibir la fecha cuatro de la Liga de España y el Real Betis va a enfrentar al Real Madrid en lo que será un encuentro esperado por muchos. Los dos quieren seguir sumando, pero no será nada fácil, pues el cuadro merengue quiere avanzar con un puntaje perfecto que le permita seguir en las primeras posiciones.

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Hora y dónde ver en VIVO HOY GRATIS Real Betis vs. Real Madrid

El partido entre el Real Betis vs. Real Madrid se va a jugar HOY cuatro de septiembre a la 1:50 p.m. y tendrá transmisión en VIVO GRATIS por medio del canal ESPN incluido en el plan de televisión, sin necesidad de suscripción a Disney+.

Sin embargo, en caso de que no se encuentre en casa y quiera verlo desde cualquier lugar, podrá hacerlo descargando la app de Disney, en donde va a estar disponible tanto la previa como el juego.

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Este es uno de los partidos que más genera expectativa en los seguidores de los dos equipos, en especial porque el Betis viene de una derrota en su fecha pasada, así que ahora necesita sumar si quiere subir a los primeros puestos. Pero el Real Madrid quiere obtener el puntaje perfecto, así que los merengues quieren alcanzar su cuarta victoria consecutiva en La Liga.

El Betis tiene tres bajas: Manuel Pellegrini, Diego Conde y Aitor Ruibal; el primero presenta un cuadro viral, mientras que los otros deportistas están lesionados.