¿Qué significa 'Chop Suey!'? El histórico éxito del metal y de System of a Down

‘Chop Suey!’ de System of a Down es una de las canciones más grandes e históricas del nu metal. Este éxito ha sido capaz de traspasar fronteras, al punto de llegar a ser reconocido a nivel mundial para millones de personas.

Particularmente, este se ha convertido en uno de los lanzamientos más escuchados en toda la trayectoria de System of a Down, con millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Más noticias: Esta es la boleta más barata y más cara del concierto de System of a Down en Bogotá

Esta canción posee un contenido sumamente reflexivo, por lo que, a continuación les presentamos el significado de este histórico éxito.

El lanzamiento del ‘Toxicity’ en 2001

A día de hoy, System of a Down acumula un gran éxito, además de una trayectoria ampliamente reconocida. Sin embargo, la banda de Serj Tankian ha sido capaz de estremecer a la industria desde sus inicios.

Esto fue logrado a partir de lanzamientos que, sin dudas, llegaron a ser destacados por varios expertos y críticos de la música.

Su primer álbum fue un homónimo, aunque, 3 años después la banda volvería al ruedo con un disco que, incluso hoy, es considerado como uno de los más grandes de toda la música.

Se trató del ‘Toxicity’ de 2001, un álbum que contó con 15 canciones, incluida dos de los mayores éxitos en la historia de la banda.

El primero de ellos es el que da el nombre al álbum. ‘Toxicity’ una canción de 3 minutos y 40 segundos, el cual cuenta con un reconocimiento destacado.

Por otro lado, destaca ‘Chop Suey!’, una obra de 3 minutos y medio que estremece a los fanáticos desde su inicio, incluso en la actualidad.

Más noticias: Anuncian duración del concierto de System of a Down en Colombia; número de canciones y más

Esta canción ha llegado a ser de las más queridas por parte de sus fanáticos, especialmente por la profundidad de su letra.

‘Chop Suey!’ guarda una gran cantidad de referencias religiosas y sociales dentro de su composición, lo que hace, para muchos, de esta, una canción especial.

La letra es un llamado a la reflexión respecto a la muerte, y como la percepción de la sociedad hacia una persona puede cambiar a partir de la forma en que fallece.

De hecho, esta composición inicialmente llevaba como nombre ‘Suicide’, pero luego se cambió a ‘Chop Suey!’, siendo esta última parte un juego de palabras, como si fuera un ‘Suicide’ pero a la mitad.

Para mayor comprensión, aquí les dejamos la letra en español de esta gran canción.

Letra de ‘Chop Suey!’ de System of a Down en español

Estamos rodando «Suicidio»

Despierta (despierta)

Agarra un cepillo y ponte un poco de maquillaje

(Esconde las cicatrices para desvanecer la sacudida)

Por qué dejarías las llaves sobre la mesa

Aquí tienes, crea otra fábula, querías

Coge una brocha y ponte un poco de maquillaje, querías

Ocultar las cicatrices para desvanecer la reorganización, querías

¿Por qué dejaste las llaves sobre la mesa? Tú querías

No creo que confíes

En mi justo suicidio

Lloro cuando los ángeles merecen morir

Despierta (despierta)

Agarra un cepillo y ponte un poco de maquillaje

(Esconde las cicatrices para desvanecer la sacudida)

Por qué dejarías las llaves sobre la mesa

Aquí tienes, crea otra fábula, querías

Coge una brocha y ponte un poco de maquillaje, querías

Ocultar las cicatrices para desvanecer la reorganización, querías

¿Por qué dejaste las llaves sobre la mesa? Tú querías

Yo no creo que confíes

En mi justo suicidio

Lloro cuando los ángeles merecen morir

En mi justo suicidio

Lloro cuando los ángeles merecen morir



Padre, (padre), padre, (padre), padre, (padre), padre, (padre), padre en tus manos, yo encomiendo mi espíritu

Padre en tus manos

¿Por qué me has abandonado?

En tus ojos me abandonaste, en tus pensamientos me abandonaste

En tu corazón me abandonaste, oh

Cree en mi justo suicidio

Lloro cuando los ángeles merecen morir

En mi justo suicidio

Lloro cuando los ángeles merecen morir