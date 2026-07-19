España y Argentina protagonizaron la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un encuentro que se fue a la prórroga y Ferran Torres marcó el gol que le dio el campeonato a la selección europea. Se trató de un duelo inédito por el título en el que lo argentinos no lograron tener el bicampeonato.

Le puede interesar: ¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026? es el premio más alto de la historia

Así se jugó el minuto a minuto de la final de la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

Minuto a minuto de la final de la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

¡ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDO!

Se jugarán 5 minutos más en el segundo tiempo de la prórroga

113: Gol anulado de España

Min 106: Goooooooooooooool de España. Ferran Torres le rompe el arco al ‘Dibu’Martínez

Inicia el segundo tiempo

Finaliza el primer tiempo

Se jugarán otros 3 minutos en el primer tiempo de la prórroga

Min 102: Último cambio de Argentina: Sale Julián Álvarez e ingresa Marcos Senesi

Min 99: Cambios en España: Salen Aymeric Laporte y Rodri e ingresan Eric García y Martín Zubimendi

Min 96: Gol anulado de España

Inicia el primer tiempo extra

Finalizan los 90 minutos, la final del Mundial se va a prórroga

Min 90 + 2: Doble amarilla y tarjeta roja para Enzo Fernández en Argentina

Agregan 4 minutos a la final del mundo

Min 82: Tarjeta amarilla para Enzo Fernández en Argentina

Min 75: Salen Dani Olmo y Alex Baena e ingresan Mikel Merino y Nico Williams

Min 70: Cambios en Argentina: Salen Rodrigo de Paul y Cristian Romero e ingresan Giuliano Simeone y Facundo Medina

Tiempo de hidratación

Min 66: Oportunidad clara para España, tras cobro de tiro de esquina, Ferran Torres cabeceó y el ‘Dibu’Martínez atajó

Cambios en España: Salen Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal e ingresan Pedri y Ferran Torres

Min 57: Sale Gonzalo Montinel e ingresa Nahuel Molina

Min 51: Tarjeta amarilla para Leandro Paredes, en Argentina

Se reanuda el segundo tiempo de la final de la copa mundial

FIN DEL PRIMER TIEMPO

45″

Se cumple el tiempo reglamentario. Se jugarán +4 minutos de adición 43″ Cambio en Argentina

❌ Sale: Lisandro Martínez

✅ Entra: Nicolas Otamendi



42″

¡POR POCO! Cucurella remata directo al arco y por poco termina en gol. La esférica pasó apenas a unos centimetros del poste izquierdo del Dibu

40″

Argentina demuestra su solidez defensiva tras un ataque coordinado del equipo Español que no terminó en nada 38″

Oyarzabal dispara directo al arco y prueba la resistencia de Dibu Martínez, quien logra evitar el gol 37″

España reorganiza sus escuadras y recupera la posesión del partido



35″

España intenta una ofensiva que es impedida por fuera de lugar de Marc Cucurella



32″ Tiro libre para Argentina en el lateral izquierdo del último cuarto de cancha



29″

España se repliega un poco, mientras que Argentina se muestra más ofensiva. Subiendo sus líneas 29″ Falta a favor de España. Tagliafico impide el paso de Lamine Yamal a toda costa y comete infracción 28″

Hubo un descuido de la defensa de España que intentó ser aprovechada por Julián Álvares. Por suerte Unai Simón estaba atento y logró despejarla 27″

Se reanuda el juego



24″

*** Pausa de hidratación*** 23″

Segundo tiro de esquina para España. Termina en las manos de Dibu Martínez 20″ Argentina despierta, sabe que si pasa el centro de la cancha tienes más probabilidades de dar un golpe ofensivo 17″

Argentina pelea para evitar que España encuentre espacios. También intenta recuperar el dominio del balón



16″

Tras un tiro libre para Argentina, se genera la opción más clara para el conjunto albiceleste hasta el momento



15″

Minuto de mucho contacto, primero sufrió una falta Dani Olmo de España. Ahora es Messi quien sufre una falta



13″ Pese a tener el dominio del balón, España no logra hacer daño a Argentina, ni generar opciones de gol

12″

Primer tiro de esquina para España: lo cobra Alex Baena 7″

Cambia el dominio del ataque. Ahora es España quien domina el juego 5″

Argentina tuvo una salida fugaz que dio un cara a cara entre Messi y Unai Simón que tuvo que salir casi hasta el centro de la cancha ⚽🔥¡Muy atento Unai Simón para salir de su arco y evitar el contragolpe de Argentina!#WinEsMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/I3dma7Z47a — Win Sports (@WinSportsTV) July 19, 2026 4″

Falta para España. Gonzalo MONTIEL comete infracción 4″

Se genera la primera oportunidad a los españoles encabezado por Lamine Yamal. DIsparo resultó en las piernas del Dibu



2″

Argentina es quien maneja los primeros minutos del partido. Mantiene la posesión en terreno propio 1″

Argentina arranca moviendo la esférico ¡Inicia la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026!

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

España vs. Argentina EN VIVO: siga la final del Mundial 2026

La edición 2026 ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo reunió a 48 selecciones y se desarrolló de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, un formato que amplió el número de partidos, sedes y oportunidades para que nuevas selecciones brillaran en la máxima cita del deporte.

Ahora, después de superar un exigente camino, España y Argentina llegan al compromiso más importante del campeonato con el objetivo de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol internacional.

Necesita saber: España vs Argentina: Este es el ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según casas de apuestas

Hora y dónde ver la final del Mundial 2026

El partido se disputa este domingo 19 de julio, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia). La transmisión en vivo podrá seguirse a través de Rock N Gol de Radioacktiva por Radioacktiva.com, mientras que en esta cobertura encontrará el minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro.

Un duelo histórico por la Copa Mundial de la FIFA 2026

La final enfrenta a dos potencias del fútbol mundial con estilos diferentes y una enorme tradición internacional. España buscará conquistar una nueva estrella, mientras que Argentina intentará defender la corona obtenida en la edición anterior.

No se pierda: ¿Qué hace la FIFA con el trofeo original después de la FINAL del Mundial? Historia de la COPA

Además del atractivo colectivo, el partido reúne a grandes figuras del balompié internacional, con un esperado cara a cara entre Lamine Yamal y Lionel Messi, protagonistas de una de las finales más esperadas de los últimos años.

Siga aquí todas las actualizaciones EN VIVO de la final entre España y Argentina, con el desarrollo del partido, las jugadas más importantes, los goles y todos los detalles del encuentro que definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026.