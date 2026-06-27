🔴 Siga EN VIVO HOY Colombia vs. Portugal partidazo por primer puesto grupo K Copa Mundial de la FIFA 2026

Llegó el día de uno de los partidos más esperados de la Copa Mundial de la FIFA 2026; en esta oportunidad, Colombia vs. Portugal en lo que será el gran evento de la primera fase del torneo. Miami será el escenario perfecto para poder recibir a dos de los equipos que más se han destacado a lo largo del torneo y quienes crearon gran expectativa entre todos los fans al punto de agotar las entradas en minutos.

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El encuentro deportivo entre Colombia y Portugal se va a realizar HOY sábado 27 de junio del 2026 a las 6:30 p.m. en el Estadio Miami. Este va a tener transmisión en VIVO por medio del Rock N’ Gol de Radioacktiva, en donde va a poder seguir todos los detalles de lo que pasa en las canchas, y puede ver el encuentro por medio de los canales nacionales, Caracol y RCN.

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Los dos equipos están listos para que se realice el juego en el estadio de Miami; se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles sobre la alineación que van a tener los encuentros en la cancha. Hay gran expectativa sobre si James Rodríguez y Cristiano Ronaldo van a ser parte del equipo titular que va a saltar a la cancha.