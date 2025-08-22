VIDEO: Así fue el primer ‘golazo’ de Luis Díaz en la Bundesliga con el Bayern Munich

Luis Díaz volvió a dar gran muestra de su talento. El colombiano debutó en la Bundesliga con el Bayern Munich este 22 de agosto, en un choque que tuvo al club bávaro enfrente del Red Bull Leipzig.

Este choque se ha decantado rápidamente para el Bayern Munich, el cual ya vence por 2-0 a su rival, con tantos del colombiano y de Michael Olise.

Más noticias: Los dos importantes equipos que están detrás de Luis Díaz; Bayern Múnich en la lista

El tanto del ‘guajiro’ se dio al minuto 32, en una auténtica demostración de talento, y aquí se los mostramos.

El primer ‘golazo’ de Luis Díaz en la Bundesliga

Indudablemente, la llegada de Luis Díaz al Bayern Munich ha sido por todo lo alto. El extremo colombiano arribó por una millonaria cifra, y ya ha demostrado su valor.

Más noticias: ¿Cuánto ganaría Luis Díaz de jugar en el Bayern Múnich? Revelan millonaria cifra

En su debut oficial el colombiano anotó un gol que le sirvió al Bayern Munich para resultar campeón de la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart.

🔥🇨🇴 GOL de Luis Díaz para ampliar la victoria del Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania



Primera anotación oficial del colombiano con su nuevo club.



pic.twitter.com/kJCDlYbVwa — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 16, 2025

Este representó el primer título del colombiano en el equipo dirigido por Vincent Kompany, en una temporada que apenas empieza, y Así fue la presentación de Linkin Park en la final de la Champions League

De hecho, en la liga local también ha dado inicio por todo lo alto con un gran tanto, que ya lo pone en la lista de goleadores.

Este gol fue una clara muestra del talento de este extremo, el cual regateó en el área y con un disparo certero que implicó el 2-0.

Luis Díaz | 🇩🇪 Bayern Münich 2-0 RB Leipzig



Luis Diaz makes it two!pic.twitter.com/CBiJWYYJaD — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 22, 2025

¿Cuándo volverá a jugar el Bayern Munich?

El Bayern Munich comenzó con el pie derecho su defensa al título en la Bundesliga, y así planea seguir hasta culminar el torneo.

El próximo partido del equipo alemán será el 27 de agosto, cuando los bávaros se midan por Copa Alemana al Wehen Wiesbaden.

Sin lugar a dudas, Luis Díaz hará frente a este encuentro, y a una temporada en la que el equipo alemán buscará quedarse con todos los títulos.