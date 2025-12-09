Vote AQUÍ por los más sexys del 2025 en ‘Lo menos peor’ de El Gallo de Radioacktiva

Llegó la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva y presenta todas las novedades sobre quienes son esos personajes que se roban todas las miradas. Además, en esta oportunidad, hay representación local, por lo que varios de nuestros productores están en la lista para que usted vote por su favorito.

Por primera vez ‘Pacho’ Cardona se encuentra en el listado de los hombres que se robaron todas las miradas y que sin duda, son los más “detonables” del 2025. Junto a él, Gabs, también se destaca como una de las que puede quedarse con el premio en esta maratón.

Pero eso no es todo, Doña Betty, la mamá del Champions, también se encuentra en el listado, por lo que si quiere apoyar el talento del productor, podrá darle su voto. Como ella, hay otros famosos actores, cantantes y celebridades, que lo dejarán sin aliento en esta nueva maratón.

Vote AQUÍ por los más sensuales del 2025 en ‘El Gallo’ de Radioacktiva