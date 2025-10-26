‘Volver al futuro’ regresa a los cines por su aniversario 40: ¿llegará a Colombia?

‘Volver al futuro’ es una película de ciencia ficción que se estrenó en 1985 y redefinió el género de la ciencia ficción al combinar de forma innovadora la aventura, el humor y los viajes en el tiempo con una narrativa enganchadora para todo público.

Dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, la cinta cuenta la historia de Marty McFly, un joven interpretado por Michael J. Fox, que viaja accidentalmente al pasado a bordo de un auto DeLorean modificado como máquina del tiempo por el científico Emmett.

Ambientada entre las décadas de los 50 y 80, la producción se destacó por su originalidad, efectos especiales y guion innovador, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de taquilla de su época.

Le puede interesar: Tres películas de anime que van a llegar a las salas de cine y buscan superar a ‘Demon Slayer’

El impacto cultural que provocó la película, impulsó a la creación de una trilogía que hoy se reconoce como un clásico del cine contemporáneo y un referente de la cultura pop.

La película fue la más exitosa de ese año al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo y éxito dio lugar a Volver al futuro II, en 1989 y Volver al futuro III en 1990, además, la película disfrutó de una versión animada y un videojuego.

¿Cuándo regresara a cines ‘Volver al Futuro’?

Según lo anunciado por Universal Pictures, la película será remasterizada y reestrenada el 31 de octubre de 2025 en diferentes cines del mundo, en experiencia 4DX y D-Box, brindando a los fanáticos la posibilidad de disfrutar la grandeza y el impacto visual de la película en los formatos más envolventes creados hasta ahora.

¿Estará disponible en Colombia?

Tras los anuncios oficiales de Universal Pictures, desafortunadamente Colombia no se encuentra dentro de la lista de países que disfrutarán de la película como si fuera la primera vez.

No obstante, para aquellos que quieren unirse al aniversario y disfrutar del filme, la película se encuentra disponible en el catálogo de Netflix bajo suscripción, con el nombre de: Regreso al futuro.

Escrito por: Stefania Torres