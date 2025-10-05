El 7 de octubre es el día mundial del calvo: Recordamos a los 15 rockeros calvos más famosos
Estas son 15 superestrellas del rock n’ roll que se caracterizaron, entre otras cosas, por llevar un look rapado.
Cada 7 de octubre se celebra el día mundial de los calvos, una oportunidad para dignificar y romper con estigmatizaciones hacia aquellas personas que se despojaron de su cabello por alopecia o simplemente porque adoptaron dicho look. A pesar de que la calvicie puede generar algunos sentimientos de frustración, pero precisamente lo que busca la celebración de este día es fomentar la aceptación y el amor propio.
De acuerdo con el portal Capilclinic, después de los 25 años 1 de cada cuatro hombres puede sufrir de alopecia y después de los 50 años el porcentaje de quedarse calvo podría llegar hasta un 50%. La alopecia puede ser influenciada por factores genéticos y hormonales. Sin embargo, también puede ser precedida de enfermedades, estrés y malos hábitos, tanto alimenticios como en el uso de productos capilares.
Si bien el origen de la celebración de este día es incierto y tal parece que fue una iniciativa creada en internet, lo cierto es que lo que se busca es la reivindicación de las personas que llevan su calvicie con orgullo y hasta como un estilo de vida. De hecho, en la Universidad de Pensilvania se realizó un estudio que determinó que los hombres calvos pueden llegar a ser determinados como más inteligentes, exitosos y más dominantes y masculinos.
Y es que en diferentes escenarios artísticos los calvos no dejan de aparecer, por lo que aquí le traemos quince nombres de rockeros que no solamente se caracterizaron por su talento y su música, sino también por llevar con estilo la calvicie en un género donde el factor común era lucir frondosas cabelleras.
Aquí la lista de rockeros que se fueron quedando calvos o que en algún momento de su carrera lucieron rapados.
