El 7 de octubre es el día mundial del calvo: Recordamos a los 15 rockeros calvos más famosos

Cada 7 de octubre se celebra el día mundial de los calvos, una oportunidad para dignificar y romper con estigmatizaciones hacia aquellas personas que se despojaron de su cabello por alopecia o simplemente porque adoptaron dicho look. A pesar de que la calvicie puede generar algunos sentimientos de frustración, pero precisamente lo que busca la celebración de este día es fomentar la aceptación y el amor propio.

De acuerdo con el portal Capilclinic, después de los 25 años 1 de cada cuatro hombres puede sufrir de alopecia y después de los 50 años el porcentaje de quedarse calvo podría llegar hasta un 50%. La alopecia puede ser influenciada por factores genéticos y hormonales. Sin embargo, también puede ser precedida de enfermedades, estrés y malos hábitos, tanto alimenticios como en el uso de productos capilares.

Si bien el origen de la celebración de este día es incierto y tal parece que fue una iniciativa creada en internet, lo cierto es que lo que se busca es la reivindicación de las personas que llevan su calvicie con orgullo y hasta como un estilo de vida. De hecho, en la Universidad de Pensilvania se realizó un estudio que determinó que los hombres calvos pueden llegar a ser determinados como más inteligentes, exitosos y más dominantes y masculinos.

Y es que en diferentes escenarios artísticos los calvos no dejan de aparecer, por lo que aquí le traemos quince nombres de rockeros que no solamente se caracterizaron por su talento y su música, sino también por llevar con estilo la calvicie en un género donde el factor común era lucir frondosas cabelleras.

Los 15 rockeros calvos más famosos

Aquí la lista de rockeros que se fueron quedando calvos o que en algún momento de su carrera lucieron rapados.

Phil Collins (Genesis, Solista) – Uno de los músicos calvos más reconocibles, tanto en su trabajo con Genesis como en solitario.

Billy Corgan (Smashing Pumpkins) – Su cabeza rapada es parte de su imagen distintiva desde hace muchos años.

Rob Halford (Judas Priest) – El “Metal God” adoptó su icónico look calvo y con barba que encaja perfectamente con la estética del heavy metal.

Peter Gabriel (Genesis, Solista) – Famoso por sus transformaciones, pero en su carrera posterior se convirtió en uno de los calvos de referencia de la música.

Michael Stipe (R.E.M.) – El frontman de R.E.M. es conocido por su cabeza rapada.

Scott Ian (Anthrax) – El guitarrista de la banda de thrash metal Anthrax es conocido por su calvicie y barba característica.

David Draiman (Disturbed) – El vocalista de Disturbed ha sido calvo durante la mayor parte de la fama de la banda.

Tom Morello (Rage Against the Machine, Audioslave) – Aunque a menudo lleva gorra, es uno de los guitarristas más influyentes y es calvo.

Joe Satriani (Solista) – Un virtuoso guitarrista instrumental, conocido por su cabeza rapada y lentes de sol.

Shavo Odadjian– bajista de System of a Down. Además, es un artista visual y director de videos musicales, responsable de gran parte de la estética visual de la banda.

Travis Barker baterista de Blink-182, reconocido por su estilo explosivo en el punk rock y sus colaboraciones con artistas de diversos géneros. Es productor, ícono de moda y sobreviviente de un accidente aéreo en 2008 que marcó su vida.

Moby – Aunque su música abarca más géneros, comenzó en el punk y el techno-rock y es muy conocido por su look calvo.

Fito Cabrales – El rockero español, aunque siempre con gorra y patillas prominentes, es un músico calvo muy reconocido.

Wilko Johnson (Dr. Feelgood) – Un guitarrista influyente del pub rock y rhythm and blues, conocido por su distintiva calva.