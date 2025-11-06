VIDEO: Así quedaría el estadio Atanasio Girardot de Medellín tras remodelaciones; el más grande del país

En las últimas horas, la alcaldía de Medellín dio a conocer su proyecto relacionado con las nuevas adecuaciones y la remodelación del Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Al parecer, tendría varias novedades que emocionan a todos los ciudadanos de la eterna primavera, empezando por su capacidad, que lo convertiría en el más grande del país, con una ocupación de hasta 60.000 personas.

El alcalde Federico Gutiérrez mencionó que ya está todo listo para dar inicio a las obras de restauración de lo que sería el nuevo estadio, por lo que no solo va a tener mucha capacidad, sino que tendría una cubierta para todas las tribunas. Esto hace que no solo se vean beneficiados los de la zona de occidental, sino todas las personas que llegan a uno de los grandes espectáculos que se realizan en la ciudad.

Leer más: Así quedaron las camisetas de Argentina, Italia, Brasil y otras de las selecciones que van al Mundial 2026

VIDEO: Así quedaría el Estadio Atanasio Girardot de Medellín tras su remodelación

Serán varias las novedades que tendrá este nuevo escenario de espectáculos, por lo que su capacidad va a aumentar con una tribuna adicional en la parte de arriba en lo que llaman “un tercer anillo”. Por lo que esto busca no afectar la estructura actual del lugar, así que antes de hacer las adecuaciones, van a realizar estudios de resistencia.

El estadio que la ciudad se merece: un Atanasio Girardot de talla mundial. 🤩🏟️ ¡Medellín está mejorando! ❤️ pic.twitter.com/envvgGCbaW — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) November 5, 2025

Durante el evento de presentación del nuevo estadio hubo presencia del presidente de la Dimayor, los presidentes de los equipos paisas, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Águilas Doradas y Leones. Quienes estaban al tanto de las adecuaciones que tendría este escenario, que principalmente es usado para que se puedan realizar los eventos deportivos más importantes de la liga de fútbol.





[😍🔴🔵] Esta será nuestra casa. El Estadio Atanasio Girardot 🔝🏟️❤️💙 pic.twitter.com/WttFYiqugI



— DIM (@DIM_Oficial) November 5, 2025

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre cuándopara poder una nueva que logre cubrir todas las tribunas, tanto el cambio de las torres de iluminación. Pero se espera que todo se vaya

Sin embargo, se dice que cuando se haga el proceso de remodelación y de construcción del tercer piso, se podrían cerrar algunas tribunas. Pese a eso, esta información no ha sido confirmada del todo, por lo que, a medida que avance el proyecto, se van a dar a conocer nuevos detalles.





Vistazo desde el interior de cómo se verá el Atanasio Girardot vestido de verde. 🏟️💚 pic.twitter.com/Sjl99aLdPC



— Blog Verdolaga (@BlogVerdolaga) November 5, 2025

Se espera que enque no solo sería el escenario deportivo y de eventos más grande de Medellín, sino también de Colombia.