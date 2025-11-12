El Banco de Alimentos de Bogotá celebrará la 4ª edición de Una Novena por Bogotá en el Movistar Arena el próximo 16 de diciembre. Se trata de un evento con sello único, que surge desde la generosidad, ni los artistas, ni los equipos de producción, ni la logística reciben remuneración. Es la solidaridad de empresas, aliados y ciudadanos, lo que permite garantizar con absoluta transparencia que el 100% de lo recaudado llega directamente a los beneficiarios.

El cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, es el encargado de esta novena que reunirá la voz inconfundible de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la alegría de Los 50 de Joselito y la magia vocal de V de Vinilo. Una cita irrepetible donde la fe, la música y la generosidad se unen por una misma causa.

El año pasado, se agotó la boletería con la asistencia de más de 11 mil personas, alcanzando una recolección equivalente a 86 mil kilos de alimentos. Todo gracias a la participación de miles de ciudadanos y a las generosas donaciones corporativas.

Este año funcionará bajo la misma dinámica de los años anteriores. A partir del miércoles 12 de noviembre, los asistentes podrán donar tres kilos de granos y obtener su entrada en las siguientes Tiendas D1 habilitadas, o directamente en www.tuboleta.com.

San Cipriano

Cantón Norte

Unicentro de Occidente

Tienda Aloha

Multidrive

Puente Largo

Alcázares

Perdomo

Madelena

Plaza de las Américas

Tibana Cra. 38 CC.

Plaza Imperial

Chicó 93

Andino

Los Cedros

Politécnico

Parqueadero CC Av Chile

Una novena por Bogotá se hace realidad gracias al apoyo del IDRD y del Movistar Arena, que por cuarto año consecutivo nos abren sus puertas; Tiendas D1, que duplica cada aporte recibido en sus puntos de venta; de TuBoleta, que facilita la operación y la logística del evento; y de todos los aliados en los medios de comunicación, que con generosidad multiplican este mensaje de esperanza. Se espera que cada día sean más quienes se sumen a esta iniciativa solidaria.

“Una novena por Bogotá es un evento único y muy especial, que nos recuerda que la verdadera Navidad está en compartir, unirnos y dar esperanza”, asegura el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.

Lo recaudado en la Novena por Bogotá se convierte en la base de la gran campaña NaviDAR, que este año busca entregar 100.000 mercados a los hogares más necesitados en diversas comunidades. Cada mercado significa la posibilidad de reunirse alrededor de la mesa y celebrar la época más linda y esperanzadora del año.