Posible setlist de Limp Bizkit en Colombia este viernes 5 de diciembre ¿Tocará 2 veces Break Stuff?

Limp Bizkit está a muy pocas horas de llegar a Colombia y la emoción es total. La banda de Fred Durst volverá al país con la ambición de poner a vibrar el país con el brillo de ‘Loserville’ desde el Coliseo MedPlus.

Miles de fanáticos sueñan con volver a ver a esta agrupación, la cual ha llegado a demostrar su potencia en incontables ocasiones, tanto en estudios, como en escenarios.

En caso de que sea parte de los fans que esperan ansiosamente el ‘Loserville’, les tenemos el repertorio que prepararía Limp Bizkit para su show en Colombia.

El setlist de Limp Bizkit en Loserville

Limp Bizkit ha sido una de las bandas más ansiadas en Colombia de los últimos meses. Desde su show en el Festival Estéreo Picnic del 2024, miles de fans han soñado con verlos de nuevo.

Aunque la espera ha sido larga, finalmente en este 2025 se cumplirá, y será con el gran ‘Loserville’, un festival imperdible comandado por la banda de Fred Durst.

Este recorrido de la banda por Latinoamérica ya empezó por todo lo alto el pasado 29 de noviembre, con un gran show en México.

La agrupación dio su primera presentación de este tour, con la novedad de Richard ‘Kid Not’ Buxton en el bajo, luego del triste fallecimiento de Sam Rivers.

Limp Bizkit presentó un repertorio de 15 canciones y algunas curiosidades, formado de la siguiente manera:

Break Stuff Show Me What You Got Hot Dog My Generation My Way Rollin’ (Air Raid Vehicle) Dad Vibes Behind Blue Eyes Re-Arranged Nookie Full Nelson Boiler Faith Take a Look Around Break Stuff

La banda no solo toca su gran éxito ‘Break Stuff’, sino que incluso lo hace 2 veces, para abrir y cerrar su gran show.

Por el momento, la banda llevará a cabo una presentación en Costa Rica, pero, luego de eso, encarará rumbo hacia Colombia para su histórico show, donde miles de fanáticos pondrán a vibrar el Coliseo MedPlus al ritmo de varios ritmos que marcaron a toda una generación.

Este festival tendrá lugar el próximo 5 de diciembre, y como se conoce, tendrá la presentación de bandas de la talla de: Bullet for My Valentine, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff.