Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-l: hay varios partidos decisivos

La Liga BetPlay 2025-I avanza en su calendario, y desde este lunes inició la jornada número 18 del campeonato colombiano. Con la gran mayoría de fechas disputadas del ‘todos contra todos’, los equipos intensifican su lucha por asegurar un lugar entre los ocho mejores que accederán a los cuadrangulares semifinales.

Después de una jornada cargada de emociones por cuenta de dos de los clásicos más importantes del país, el capitalino y el paisa, este lunes 27 de octubre inició una nueva fecha en esta recta final del todos contra todos.

Mientras Millonarios le ganó a Santa Fe en el estadio El Campín, por la mínima diferencia, Atlético Nacional se acercó al líder de la tabla tras golear a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, con un marcador de 5-2.

Los partidos de la fecha 17 fueron cruciales para definir ciertos movimientos en la tabla de posiciones que, hasta el momento, lidera Bucaramanga con 34 puntos. Luego, le sigue Nacional, Junior, Medellín y Fortaleza con 31 puntos cada uno.

Fechas y horarios de la jornada 18 de la Liga BetPlay

La fecha 18 del campeonato se disputará entre el lunes 27 de octubre y jueves 30 de octubre, con partidos que definirán los últimos cupos a los cuadrangulares. Entre los duelos más destacados están Junior vs. Santa Fe, Millonarios vs. Once Caldas, Medellín vs. Bucaramanga y Llaneros vs. Nacional.

Martes 28 de octubre

Águilas Doradas vs. Envigado | 4:00 p.m.

| 4:00 p.m. Deportivo Cali vs. Alianza Valledupar | 6:10 p.m.

Miércoles 29 de octubre

La Equidad vs. Fortaleza CEIF | 4:00 p.m.

| 4:00 p.m. Junior vs. Independiente Santa Fe | 6:10 p.m.

| 6:10 p.m. Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga | 6:10 p.m.

| 6:10 p.m. Millonarios vs. Once Caldas | 8:20 p.m.

Jueves 30 de octubre