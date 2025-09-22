Balón de Oro 2025: Hora, dónde verlo en Colombia y nominados al premio del fútbol

Este año, la edición número 69 del Balón de Oro está marcada por una ausencia histórica: por primera vez desde 2003, los grandes íconos del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, no figuran en la lista de nominados. Este cambio, que ha sorprendido a muchos, inaugura una nueva era en la que el galardón más prestigioso del fútbol podría coronar a una nueva generación de jugadores.

Hora y dónde ver la gala del Balón de Oro

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre en el emblemático Teatro Châtelet de París. A partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana), se desvelarán los ganadores de las distintas categorías, pero antes, desde las 12:00 p.m. (hora colombiana), la alfombra roja se llenará de estrellas del fútbol mundial, mientras que Disney+ transmitirá el evento en vivo para los espectadores colombianos, permitiendo seguir de cerca cada detalle de la gala.

Este año, el evento no solo se limita a la entrega del Balón de Oro. La organización France Football, junto con la UEFA, ha introducido tres premios adicionales que abarcan tanto a hombres como a mujeres, ampliando la representación del fútbol en distintas categorías.

Entre ellos, destacan el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador sub-21, el Trofeo Yashin para el mejor portero, y el Trofeo Gerd Müller, que premiará al máximo goleador de clubes o selecciones. Además, el Premio Johan Cruyff reconocerá al mejor entrenador del año, mientras que el Premio Sócrates pone en valor a aquellos que, fuera de las canchas, se han destacado por su compromiso social y humanitario.

Linda Caicedo: La Esperanza Colombiana en el Balón de Oro Femenino

Una de las grandes noticias para el fútbol colombiano es la nominación de Linda Caicedo, quien aparece entre las cinco finalistas al Trofeo Kopa Femenino. La joven jugadora, que dejó su huella en el Deportivo Cali y ahora brilla en el Real Madrid, es una de las máximas promesas del fútbol mundial.

Caicedo competirá por este galardón con jugadoras como Michelle Agyemang (Arsenal), Wieke Kaptein (Chelsea), Vicky López (FC Barcelona), y Claudia Martínez (Olimpia). La presencia de Caicedo en la ceremonia de París, sin embargo, parece estar casi descartada debido a una decisión interna del Real Madrid, que ha optado por no enviar delegaciones a la gala como señal de protesta por los resultados de la edición anterior.

Los Nominados al Balón de Oro Masculino 2025

Entre los 30 nominados al Balón de Oro Masculino de este año, se encuentran grandes figuras del fútbol mundial como Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Mohamed Salah y Vinícius Júnior.

Además, destacan otros jugadores como Achraf Hakimi, Robert Lewandowski y Harry Kane, quienes han demostrado un rendimiento sobresaliente en sus respectivos clubes y selecciones durante la temporada.

Las Mejores Jugadoras en el Balón de Oro Femenino 2025

En el lado femenino, las nominadas al Balón de Oro Femenino de este año incluyen a algunas de las jugadoras más destacadas del mundo, como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Marta, y la propia Linda Caicedo, quien con tan solo 18 años ha logrado consolidarse como una de las jugadoras más prometedoras del fútbol mundial.

