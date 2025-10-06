Inception, o El Origen, es una de las películas más conocidas y exitosas dirigas por Christopher Nolan, ganadora de 4 premios Óscar. Por otro lado, una obra que no es tan conocida, pero que se le atribuye la idea de Nolan, es Paprika, una película de anime de ciencia ficción basada en una novela homónima de 1993.

Puede que existan muchas similitudes entre ambas películas, ¿pero serán solamente similitudes?, ¿o ya será el caso de una copia exacta con un cambio de formato? Acá le contamos de qué se trata cada película y el debate que han generado en internet.

¿De qué trata Papikra?

Es una película animada de ciencia ficción, estrenada en 2006 y dirigida por Satoshi Kon. Su argumento inicia con una psiquiatra, Atsuko Chiba, que crea un dispositivo que le permite entrar al subconsciente de sus pacientes, mediante sus sueños, para así conocer y tratar mejor sus traumas.

El conflicto inicia en el momento en el que 3 prototipos experimentales del dispositivo son robados, permitiendo a los ladrones ingresar en las mentes de los pacientes que están conectados a la máquina de psicoterapia desde cualquier lugar. Dado esto, el alter-ego de la doctora, Paprika, inicia una investigación para descubrir a los ladrones y sus intenciones detrás del control de las mentes.

Esto desencadena una serie de sucesos desastrosos que después tiene que intentar remediar, lo cual se ve trancado dada la naturaleza del universo: en este mundo no se sabe qué hace parte del sueño y qué es realidad.

Mire acá el tráiler:

¿De qué trata Inception?

La película sigue a Dom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, un ladrón especializado en infiltrarse en los sueños para poder robar a sus víctimas mientras duermen, esto gracias a un dispositivo de tecnología militar experimental. Dicho objeto administra un sedante tanto a los ladrones como a sus objetivos, mientras crea un sueño compartido situado en un escenario creado por uno de los atacantes.

Siendo así, el sujeto al que se le extrae la información, como contraseñas de bancos o ideas, no está consciente de que todo está ocurriendo en un sueño, excepto en una ocasión. El giro de la trama ocurre cuando la operación del equipo de Cobb resulta ser detectada, lo que desencadena un cambio en su trabajo: ya no extraerán ideas, ahora las implantarán. De ahí viene el nombre de la película.

Vea acá el tráiler:

¿Christopher Nolan se inspiró en Paprika para hacer Inception?

Realmente, Nolan nunca ha expresado abiertamente que se haya inspirado en Papikra para la creación de Inception. Esta ha sido una creencia que los fans han divulgado durante los años dadas las similitudes, en ocasiones casi cuadro por cuadro, que tiene la obra de Christopher con la de Satoshi.

Esto ha sido motivo de debate entre los cinéfilos: hay quienes califican directamente como plagio Inception, como quienes defienden a Nolan con el argumento de que realmente no copió nada, dado que la trama y los estilos son completamente diferentes. Acá le mostramos un paralelo de algunas escenas de ambas películas.

