¿Sabe qué es el glam rock? Estas 5 canciones lo ayudarán a entenderlo

El glam rock fue uno de los movimientos musicales más llamativos que surgieron en Reino Unido a comienzos de los años 70. Nació como una respuesta a un rock que en ese entonces sonaba más serio y complejo.

Artistas como Marc Bolan y David Bowie comenzaron a explorar nuevas formas de presentarse en escena: ropa brillante, maquillaje, botas altas y una actitud que incluía elementos de teatralidad.

El sonido del glam rock combinaba guitarras fuertes, bases rítmicas sencillas y un toque de pop que lo hacía más accesible. Sin embargo, su gran diferencia, respecto al rock convencional, radicaba en la imagen. Este género se caracterizó porque su puesta en escena formaba parte del mensaje que las bandas de ese entonces querían transmitir.

Con el tiempo, el espíritu del género influyó en otros movimientos, como el hair metal de los 80 y algunas bandas visualmente arriesgadas de los 90. Aunque su época dorada quedó atrás, el glam rock dejó una huella imborrable y sigue siendo referencia para nuevas generaciones.

5 canciones para comprender el glam rock

Antes de repasar algunas de sus canciones más representativas, vale recordar que el glam fue mucho más que un sonido. Su impacto se extendió a la moda, a los espectáculos en vivo y a la forma en que muchos artistas comenzaron a construir personajes sobre el escenario.

David Bowie – “Ziggy Stardust”: incluida en el álbum The Rise & Fall of Ziggy Stardust (1972), presenta la historia de un músico ficticio convertido en estrella. Su sonido y su estética resumen el espíritu teatral del género.

T. Rex – “20th Century Boy”: publicado como single en 1973, se transformó en uno de los temas más influyentes de Marc Bolan. Su riff y su energía representan el costado más directo del glam.

T. Rex – “Get It On (Bang a Gong)”

Parte del disco Electric Warrior (1971), combina ritmo, sensualidad y una producción que ayudó a definir el estilo. Fue un éxito en Reino Unido y Estados Unidos.

Roxy Music – “Virginia Plain”

Single debut del grupo en 1972. Su mezcla de artpop y glamour marcó un camino alternativo dentro del género.