¿Sabe qué es el glam rock? Estas 5 canciones lo ayudarán a entenderlo
Este subgénero del rock nació en Reino Unido a principios de los años 70 y se caracterizó por tener una estética extravagante.
Este subgénero del rock nació en Reino Unido a principios de los años 70 y se caracterizó por tener una estética extravagante.
El glam rock fue uno de los movimientos musicales más llamativos que surgieron en Reino Unido a comienzos de los años 70. Nació como una respuesta a un rock que en ese entonces sonaba más serio y complejo.
Artistas como Marc Bolan y David Bowie comenzaron a explorar nuevas formas de presentarse en escena: ropa brillante, maquillaje, botas altas y una actitud que incluía elementos de teatralidad.
Le puede interesar: Las 10 mejores canciones en la historia del glam rock; Queen y Kiss en la lista
El sonido del glam rock combinaba guitarras fuertes, bases rítmicas sencillas y un toque de pop que lo hacía más accesible. Sin embargo, su gran diferencia, respecto al rock convencional, radicaba en la imagen. Este género se caracterizó porque su puesta en escena formaba parte del mensaje que las bandas de ese entonces querían transmitir.
Con el tiempo, el espíritu del género influyó en otros movimientos, como el hair metal de los 80 y algunas bandas visualmente arriesgadas de los 90. Aunque su época dorada quedó atrás, el glam rock dejó una huella imborrable y sigue siendo referencia para nuevas generaciones.
Antes de repasar algunas de sus canciones más representativas, vale recordar que el glam fue mucho más que un sonido. Su impacto se extendió a la moda, a los espectáculos en vivo y a la forma en que muchos artistas comenzaron a construir personajes sobre el escenario.