Top 5 episodios de ‘South Park’ que hablan sobre Halloween, ¿dónde verlos gratis?

Estamos en época de Halloween y South Park lo sabe. Esta icónica serie ha enamorado a miles de fanáticos alrededor del mundo, gracias a la compañía, entretenimiento y comedia inconfundible que brinda.

Una amplia cantidad de capítulos resaltan, gracias a la forma en que cuentan tramas especiales, inolvidables, e incluso temáticas, como es justamente con Halloween.

Esta serie presenta una gran cantidad de capítulos temáticos de esta festividad, y por ello, aquí les tenemos un Top 5 imperdible de estos episodios.

Top 5 episodios de South Park sobre Halloween

Halloween es una de las festividades más reconocidas de Estados Unidos y el mundo, y justo así lo sabe South Park. Para el disfrute de sus fans, esta serie ha presentado varios episodios especiales de esta fecha.

Una gran cantidad de capítulos presentan emociones destacables para los amantes de South Park, y justamente, eso se ve en los episodios de Halloween.

Estos episodios presentan tramas espeluznantes, e incluso, personajes icónicos que enamoran a los seguidores de la serie de Cartman y compañía. Por eso, para recordarlos, aquí les tenemos los 5 mejores.

El primero de ellos es ‘El Pez Espeluznante’, episodio 15 de la temporada 2, donde Stan recibe un pez misterioso que estaría detrás de algunos sucesos extraños y oscuros.

Este capítulo es de los más destacados de esta temporada, gracias a las emociones que resaltan en su desarrollo.

El puesto 2 le corresponde a ‘Hijos de Brujas’, episodio 6 de la temporada 21. Este capítulo presenta varios hechos paranormales en South Park lo que guarda varios momentos particulares que entretienen a los protagonistas.

En la mitad del top encontramos, nada más y nada menos que, ‘Infierno en la Tierra 2006’. Este episodio 10 de la temporada 11 brinda gran emoción a partir de presencias demoniacas, y una gran participación de Butters.

El penúltimo lugar es para ‘Una pesadilla en el Ipad’. Este episodio cuenta con disfraces de superhéroes por parte de los protagonistas, gracias a un concurso que genera varias risas.

Finalmente, el último episodio a resaltar es ‘El Misterio de los Fantasmas Piratas de Korn’. Este capítulo de la temporada 3 destaca, especialmente con la presencia de la banda de Jonathan Davis, además de presentar una temática icónica de Halloween.

¿Dónde verlos gratis?

En caso de que desee disfrutar de estos episodios, puede hacerlo de manera gratuita, a través de la página oficial de Pluto TV.