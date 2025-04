¡Iron Maiden de nuevo fuera del Salón de la Fama del Rock N’ Roll! Estos fueron los elegidos

La cantante Cindy Lauper es la única mujer entre los siete artistas que han sido elegidos este año para formar parte del Salón de la Fama del Rock N’ Roll, donde no está Iron Maiden, informan medios locales.

Los elegidos también figuran con los legendarios Chubby Checker y Joe Cocker, quienes junto a Bad Company, estaban nominados por primera vez y serán entronizados este año.

Completan la lista de elegidos Outkast, el singular grupo de hip-hop, los roqueros The White Stripes y Soundgarden, representantes del sonido ‘grunge’.

Más noticias: ¿Paul McCartney o Iron Maiden? Este fue el concierto de rock que tuvo más asistentes en Bogotá

Ante esto, los nuevos miembros de este club fueron anunciados anoche durante la retransmisión en vivo del episodio “Noche del Salón de la Fama del Rock & Roll” del programa “American Idol”.

La ceremonia completa de incorporación se transmitirá en vivo el 8 de noviembre desde el Teatro Peacock de Los Ángeles (California).

Los ausentes

Entre quienes no lograron entrar este año se encuentran The Black Crowes, Billy Idol, los mexicanos Maná y Phish, todos nominados por primera vez, junto con Mariah Carey y Oasis (ambos nominados en 2024 por primera vez) y Joy Division y New Order (nominados una vez en 2023), informa USA TODAY.

Además de los artistas incluidos, el Salón de la Fama del Rock & Roll otorga varios premios más.

Salt-N-Pepa y Warren Zevon serán reconocidos con el Premio a la Influencia Musical. Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye serán reconocidos por la Excelencia Musical. Lenny Waronker, reconocido productor y ejecutivo de DreamWorks/Warner Bros. Records, recibirá el Premio Ahmet Ertegun.

Para ser elegible para la incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, un artista o banda debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación.

El club musical cuenta con más de 1.200 miembros con derecho a voto, entre artistas, historiadores y miembros de la industria musical.

La ausencia de Iron Maiden

Una de las grandes polémicas es la ausencia de Iron Maiden. Esta banda nuevamente quedó fuera del Rock N’ Roll Hall Of Fame.

Ante esto, muchos han demostrado su descontento. Esto al igual que su extrañez al ver fuera a una de las bandas más legendarias del rock y el metal.

Más noticias: Bruce Dickinson de Iron Maiden no supera al público de Bogotá y hasta lo mencionó en Chile

Aun así, la trayectoria de Iron Maiden es evidentemente notable, al igual que la de los artistas dentro del Salón de la Fama del Rock N’ Roll.

CON INFORMACIÓN DE EFE