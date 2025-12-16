Tolima vs Junior: Hora del partido de vuelta y dónde ver la final del fútbol colombiano HOY

Llegó el último partido de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que en esta oportunidad el Deportes Tolima recibe al Junior de Barranquilla con el fin de poder conocer quién será el gran campeón del segundo semestre. Hay gran expectativa respecto al juego, teniendo en cuenta que durante la primera fecha, el cuadro tiburón goleó 3-0, por lo que ya tiene una gran ventaja respecto a su rival.

Sin importar eso, nada está escrito, por lo que se viene uno de los partidos más esperados, en donde los equipos se van a encontrar nuevamente en la cancha, con el fin de asegurar su triunfo, mientras que el Tolima no va a perder ni un minuto para poder darle la vuelta al marcador.

Leer más: Así quedó el ranking de clubes de la CONMEBOL 2025 ¿En qué puesto quedó Millonarios?

Hoy es la última oportunidad de los equipos para sumar un nuevo triunfo a su historia, por lo que en este caso, el Junior tiene once estrellas y está buscando tener una nueva en su escudo. Mientras que en el caso del Deportes Tolima tiene tres triunfos y va por la cuarta, que quiere poner en su historia para poder celebrar en casa.

Hora y dónde ver Tolima vs. Junior en la final de la Liga BetPlay HOY

La espera terminó y HOY martes 16 de diciembre del 2025 se va a celebrar el partido final entre el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 7:30 p.m. Por lo que hay cientos de personas esperando todo lo que será este encuentro, que sin duda va a paralizar a toda una ciudad del país.

Seguir leyendo: ¿Nacional se queda sin Libertadores 2026? Así quedó reclasificación BetPlay tras goleada del Junior

El partido va a tener transmisión en VIVO desde las 7:00 P.M. en WinSports+, en donde van a dar a conocer el detalle del minuto a minuto de todo lo que será este partido. Además, al finalizar el encuentro, se va a poder conocer a los equipos que van a avanzar a los torneos internacionales Sudamericana y Copa Libertadores.

También, va a poder seguir toda la transmisión en VIVO por medio del Rock N’ Gol de Radioacktiva que en esta oportunidad estará disponible en TikTok y YouTube en el canal oficial.

Por otro lado, el gran ganador va a tener que enfrentar a Independiente Santa Fe durante los primeros meses del 2026 para poder definir al gran campeón del 2025, que se juega entre los dos campeones del primero y segundo semestre del año.