Radioacktiva lo premia en este mes de diciembre, por lo que si quiere escuchar lo mejor del rock en alta calidad, debe participar en este nuevo concurso. Ganar es muy fácil, pues solo tiene que demostrar que es una de las personas más creativas, pero también uno de los grandes amantes de este género que escucha en sus audífonos todos los días.

Si quiere estrenar en esta Navidad y no se quiere perder ningún detalle de sus canciones favoritas, esta es su oportunidad. Pues con los audífonos JBL Quantum 100M2, va a poder apreciar todos los matices y mantener una explosión de sonido que lo va a llevar a disfrutar de los mejores éxitos del 2025 con un sonido de la mejor calidad.

Además, cuentan con un micrófono vocal extraíble y unas almohadillas que fueron elaboradas en tejido transpirable y espuma viscoelástica que le permiten mantenerse cómodo durante horas, mientras que escucha música. En caso de que usted sea un amante de los videojuegos o quiera tener reuniones usando sus nuevos JBL, va a poder hacerlo sin problema, gracias a su micrófono, que es compatible con todas las plataformas.

Si no se quiere quedar sin ellos, debe demostrar que es un amante del rock, de Radioacktiva y de JBL. Así que deberá hacer un rompecabezas de tres portadas de sus discos favoritos que quiere escuchar con sus nuevos audífonos JBL Quantum 100M2 y llenar el siguiente formulario.

