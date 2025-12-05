El rock sigue siendo el protagonista en la historia musical, por lo que hay bandas que, pese a llevar años en la industria, siguen siendo las que más se destacan en la actualidad. Este sería el caso de Guns N’ Roses, quienes dieron a conocer sus dos nuevas canciones, que hacen parte de su sexto álbum.

La banda desde hace varios años demostró que tiene todo listo para seguir haciendo historia. Por lo que decidió destacar al dar a conocer sus dos nuevas canciones, que fueron escritas durante su etapa ‘Chinese Democracy’, es decir, de 1994 al 2008.

Este sería el lanzamiento más reciente de la banda estadounidense desde el 2023, por lo que esperan que sus fans le den una buena acogida, teniendo en cuenta cuánto tiempo pasó desde su creación hasta su lanzamiento.

Así suenan ‘Atlas’ y ‘Nothin’ las canciones nuevas de Guns N’ Roses

Axl Rose quiere demostrar que su música está más viva que nunca, por lo que no basta con hacer giras por todo el mundo, sino que quieren dar a conocer sus nuevas canciones. Hace un tiempo, presentaron ‘The General’ y ‘Perhaps’, pero estas no han sido las únicas, ya que a su lista de éxitos se suman ‘Absurd’ y ‘Hard Skool’ con Slash como uno de los protagonistas.

Se dice que la letra de estas canciones se dio a conocer en el 2008 y desde entonces, todo fue historia, pues decidieron guardarlas para publicarlas más adelante. Aunque muchos creían que nunca saldrían, la banda sorprendió al revelar sus nuevas canciones.

Las canciones ya se encuentran disponibles en plataformas de streaming, pero se espera que desde el próximo 12 de diciembre se encuentre disponible en vinilo en la tienda oficial de la banda. También, tendrán un CD exclusivo que solo se va a vender en Japón.

Guns N’ Roses ya le puso fin a su gira ‘What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things’. Pese a eso, ya revelaron nuevas fechas que van a tener en otros países del mundo, algo que emocionó a todos los fans de la banda, que están al tanto de sus conciertos.

Por ahora, se sabe que va a estar en Estados Unidos, Brasil, Polonia, Países Bajos, Alemania, Francia, entre otros que se podrían confirmar en los próximos días, según sea la acogida de venta de tiquetes.