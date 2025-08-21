El 12 de agosto de 1991 Metallica lanzó su quinto álbum de estudio, que llevó el nombre de la banda y se conoció también como ‘The Black Album’; el single del disco fue ‘Enter Sandman’, que según Billboard es una de las mejores canciones de la banda estadounidense.

Según el artículo ‘Metallica’s Top 10 Greatest Songs: Critic’s Picks’ de Billboard, ‘Enter Sandman’ fue el “primer himno rockero mainstream que escribió la banda” y la considera como “una de las canciones de rock más icónicas de la historia”.

Si como fanático del rock le gusta ‘Enter Sandman’ de Metallica, estas son 3 bandas con sonidos similares, que también podrían gustarle.

3 bandas que tiene que escuchar si le gusta ‘Enter Sandman’ y nació después del 2002

Estas son tres canciones de tres bandas distintas que debe escuchar si nació después del 2002 y le gusta ‘Enter Sandmand’ de Metallica:

‘No More Tears’, Ozzy Osbourne (1991)

Esta es una canción que también tiene una atmósfera oscura y amenazante, con unos arreglos musicales complejos y voces potentes, características similares a ‘Enter Sandman’. Según Billboard, esta obra es el sencillo de Osbourne qué mejor posición ha logrado, pasando 17 semanas en el listado Hot 100 de la revista.

‘Can I Play With Madness?’, Iron Maiden (1988)

El portal Classic Rock & Cultura afirma que el sencillo del álbum ‘Seventh Son of a Seventh Son’ tiene unos “riffs de metal arrogante, melodías de teclado y los vocales muy pegajosos”, que pueden resultar atractivos para quienes disfrutan una melodía como la de ‘Enter Sandman’.

‘Sweating Bullets’ de Megadeath (1993)

Esta canción cuenta con la participación del guitarrista y cantante Dave Mustaine, que pasó por Metallica, y luego fundó Megadeth. Según el portal especializado en música ‘Museoz’, esta pieza combina secciones con una velocidad del ritmo alta y arreglos complejos, características que también se pueden encontrar en ‘Enter Sandman’.

¿Cuál es el mensaje detrás de Enter Sandman?

De acuerdo con el artículo ‘«Enter Sandman»: El folclore europeo dio un giro inesperado’ de la Universidad de San José de Beirut, ‘Enter Sandman’ de Metallica es una canción que habla de las pesadillasy todo lo que generan, como miedo, ansiedad, problemas e insomnio, presentado como un “hombre de arena”.

Aunque la figura del hombre de arena se asocia en Europa principalmente como una figura que trae buenos sueños a los niños, en esta canción es una figura que representa la oscuridad, las pesadillas y el miedo, así lo revela el escrito de la Universidad de Beirut.

Según esta universidad, Metallica hace una referencia a Peter Pan con la ‘Tierra de nunca jamás’, que de acuerdo con los autores “contribuye a que la canción tenga un carácter mucho más inquietante y misterioso”.

