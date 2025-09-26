¡Se viene el superclásico! Estos son todos los partidos de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II

La Liga BetPlay 2025-II continúa con su calendario habitual y cada vez se acerca más a la última fecha del todos contra todos, que definirá a los primeros ocho clasificados a los cuadrangulares.

Tras 12 jornadas disputadas, la tabla empieza a mostrar diferencias marcadas entre los equipos que pelean por clasificar y aquellos que buscan recuperarse para no quedarse por fuera de los ocho.

Hasta el momento, en la primera parte de la tabla se encuentra Bucaramanga con 24 puntos, seguido de Junior con 22. En el tercer y cuarto puesto se encuentran Medellín y Fortaleza, ambos con 21 puntos y de quintas está Nacional con 20 unidades.

Por su parte, Millonarios sigue intentando sumar victorias para subir en la tabla de posiciones. Sin embargo, su rendimiento en esta temporada no ha sido el mejor. Actualmente, se ubica en la casilla 12 con 14 puntos.

Calendario fecha 13 Liga BetPlay 2025-II

La fecha 13 del campeonato más importante del fútbol profesional colombiano se disputará entre este viernes 26 de septiembre y culminará el domingo 28 de este mes. Durante esta jornada, se jugarán diversos partidos que serán clave para mover la parte alta y baja de la clasificación.

Uno de los duelos más esperados de esta fecha es el ‘superclásico’ que se disputará entre Atlético Nacional y Millonarios. El equipo paisa recibirá al cuadro Embajador en el estadio Atanasio Girardot en Medellín.

Viernes 26 de septiembre

Once Caldas vs Boyacá Chicó — 6:00 p.m.

Fortaleza vs Bucaramanga — 8:10 p.m.

Sábado 27 de septiembre

Deportivo Pereira vs Unión Magdalena — 2:00 p.m.

Alianza vs Llaneros — 4:10 p.m.

Tolima vs Medellín — 6:20 p.m.

Atlético Nacional vs Millonarios — 8:30 p.m.

Domingo 28 de septiembre