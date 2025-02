Sale a la luz capítulo perdido e inédito del Chavo del Ocho; así puede verlo

El Chavo del Ocho es uno de los programas más reconocidos de la televisión latinoamericana. Esta creación del humorista Roberto Gómez Bolaños logró generar una gran cantidad de furor en todo el mundo.

A pesar de las décadas que han pasado desde la emisión de este programa, muchos fanáticos siguen viendo el Chavo del Ocho de manera recurrente, al punto de sentir gran emoción por este show.

Justamente, en las últimas semanas se produjo una noticia bastante positiva para los amantes de esta serie en el mundo.

El Chavo del Ocho posee una gran cantidad de capítulos que son recordados por millones de personas. Muchos de los argumentos y bromas planteados en sus guiones quedaron tatuados en la memoria de los fanáticos.

Más noticias: Revelan el que sería el nombre real del ‘Chavo del 8’; lo habría confesado en un episodio

Aun así, recientemente se habría revelado un capítulo inédito del Chavo del Ocho, y que incluso para muchos fue nunca antes visto.

Se trata de, nada más y nada menos que, el capítulo en el que Don Ramón hace de fotógrafo. Claramente este episodio es recordado por miles de personas.

Sin embargo, hay una edición perdida de este episodio, en el que se encuentran actores que no estaban en la producción original, como es el caso de María Alcalá.

Dicha versión fue revelada hace pocas semanas, lo que generó gran furor por parte de los amantes del Chavo del Ocho.

Este capítulo ya es de acceso más sencillo, ya que varias cuentas de fans lo subieron a X o Facebook, por lo que aquí les dejamos el post para que pueda disfrutar del episodio.

ENCONTRADO MAIS UM EPISÓDIO PERDIDO DO CHAVES!



Desta vez, uma versão inédita de "Seu Madruga Fotógrafo", do ano de 1974, e com a participação da Malicha (Maria Luisa Alcalá).



Não tínhamos qualquer informação sobre esse episódio – somente que tinha ido ao ar em 6 de maio de… pic.twitter.com/IhjlBpQs0D