¿Cuál fue el primer capítulo de ‘El Chavo del 8’? Así lucían los personajes

El Chavo del Ocho es uno de los programas más vistos en Latinoamérica. El programa creado por Roberto Gómez Bolaños, también conocido como ‘Chespirito’, se estrenó en el Canal 8 de la televisión mexicana el 20 de junio de 1971.

Esta primera entrega lleva por nombre ‘El ropavejero’, y contó con la participación del Chavo interpretado por Chespirito, Don Ramón por Ramón Valdés y La Chilindrina de Maria Antonieta de las Nieves. También participó José Luis Fernández en el papel del ropavejero.

Un ropavejero es una persona que compra y vende prendas de ropa, baratijas y demás utensilios de segunda mano, es decir, ya usados. Puede contar con un punto de venta físico o encontrarse deambulando por las calles.

Al ser el primer episodio, los personajes no llevan sus elementos característicos. Por ejemplo, Don Ramón lleva una boina y no un sombrero pesquero, además de una camiseta amarilla y no negra. En cuanto al Chavo, no contaba con su barril y su camiseta en lugar de tener tonos verdes, se inclinaba más por el amarillo.

En el episodio La Chilindrina recibe una amenaza por parte de Don Ramón, su padre, quien le dice que si no se toma su jarabe, se la llevará un ropavejero. La situación se escala tras la llegada de un hombre que ejerce esta profesión a la vecindad. La Chilindrina se asusta y acude al Chavo en busca de ayuda, creando una serie de malentendidos y culpando a Don Ramón por lo sucedido.

Hoy se cumplen 49 años de la primera emisión de El Chavo del 8, el 20 junio de 1971. Primer capítulo que trataba del miedo de la Chilindrina al «ropavejero» por las amenazas de Don Ramón si no se tomaba las medicinas. Fragmento de ese primer capítulo del Chavo hoy hace 49 años. pic.twitter.com/71ABLTVsbF — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) June 20, 2020

Personajes de El Chavo del 8

Roberto Gómez Bolaños como el Chavo

Carlos Villagrán como Quico

María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina y Doña Nieves

Ramón Valdés como Don Ramón

Florinda Meza como Doña Florinda y La Popis

Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales

Édgar Vivar como el Señor Barriga y Ñoño

Angelines Fernández como Doña Clotilde, o la bruja del 71

Programas creados por Roberto Gómez Bolaños