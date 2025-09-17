Programación de las fechas 12 y 13 de la Liga BetPlay 2025-II: partidos, días y horarios

La Liga BetPlay 2025-II prepara grandes sorpresas para los amantes del fútbol colombiano. Desde el inicio de este semestre varios equipos han protagonizado partidos imperdibles para los fanáticos del deporte.

Este torneo ha contado con clubes claves del balompié colombiano como Atlético Nacional, Junior de Barranquilla o incluso Millonarios, los cuales han vivido varios altibajos.

Más noticias: ¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos

Sin embargo, este fin de semana tendrán una nueva oportunidad para reivindicarse, y por ello aquí les tenemos la programación de las próximas fechas del fútbol colombiano.

Así va la tabla de posiciones

Este semestre ha estado lleno de emociones para varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano. Varios clubes han dado el todo por el todo, con el objetivo de poder obtener la corona.

Algunos presentan un panorama favorable, mientras que otros empiezan a sacar cuentas con el objetivo de entrar entre los primeros 8, de cara a los cuadrangulares.

Más noticias: Dimayor prepararía importante cambio para la próxima Liga BetPlay: ¿se acaban los cuadrangulares?

La tabla de posiciones por el momento marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Bucaramanga – 21 puntos

2- Junior de Barranquilla – 21 puntos

3- Fortaleza – 21 puntos

4- Deportes Tolima – 20 puntos

5- Independiente Medellín – 20 puntos

6- Llaneros – 18 puntos

7- Atlético Nacional – 17 puntos

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos

9- Alianza – 15 puntos

10- Deportivo Cali – 14 puntos

11- Deportivo Pereira – 13 puntos

12- Once Caldas – 13 puntos

13- Envigado – 11 puntos

14- Millonarios – 11 puntos

15- La Equidad – 11 puntos

16- Unión Magdalena – 11 puntos

17- Boyacá Chicó – 10 puntos

18- Deportivo Pasto – 9 puntos

19- Rionegro Águilas – 8 puntos

20- América de Cali – 7 puntos

Programación de la Liga BetPlay 2025-II: fechas 12 y 13

Con este escenario, las fechas 12 y 13 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 12:

19 de septiembre:

Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima – 6:00 p.m.

América de Cali vs Once Caldas – 8:10 p.m.

20 de septiembre:

Envigado vs Alianza – 2:00 p.m.

Llaneros vs Rionegro Águilas – 4:10 p.m.

Deportivo Pasto vs Santa Fe – 6:20 p.m.

La Equidad vs Deportivo Cali – 8:30 p.m.

21 de septiembre:

Millonarios vs Fortaleza – 2:00 p.m.

Unión Magdalena vs Atlético Nacional – 4:10 p.m.

Independiente Medellín vs Junior – 6:20 p.m.

Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira – 8:30 p.m.

Fecha 13:

26 de septiembre:

Once Caldas vs Boyacá Chicó – 6:00 p.m.

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga – 8:10 p.m.

27 de septiembre:

Deportivo Pereira vs Unión Magdalena – 2:00 p.m.

Alianza vs Llaneros – 4:10 p.m.

Deportes Tolima vs Independiente Medellín – 6:20 p.m.

Atlético Nacional vs Millonarios – 8:30 p.m.

América de Cali vs Envigado – 2:00 p.m.

Rionegro Águilas vs Deportivo Cali – 4:10 p.m.

Santa Fe vs La Equidad – 6:20 p.m.

Junior vs Deportivo Pasto – 8:30 p.m.

*En medio de estas 2 fechas se jugará el partido entre Deportivo Pasto y América de Cali correspondiente a la jornada 3 (24 de septiembre – 8:00 p.m.)*