Así fue el tributo del Aston Villa a Ozzy Osbourne en su regreso a la Premier League

La conexión entre Ozzy Osbourne y Birmingham, su ciudad natal, es una historia de amor, identidad y legado cultural. Y ese lazo inquebrantable fue honrado recientemente por el Aston Villa, equipo de fútbol de la Premier League, que decidió rendir tributo a una de sus figuras más queridas, no por sus goles, sino por su influencia global como pionero del heavy metal y orgulloso hincha del club.

La temporada de la Premier League arrancó con un emotivo gesto por parte del equipo de Birmingham. En la antesala del partido frente al Newcastle, el Villa Park vibró al ritmo de ‘Crazy Train’, himno absoluto de Ozzy, que sonó en una versión en vivo tomada del especial Back To The Beginning.

La canción acompañó la salida de los jugadores al campo de juego, transformando ese momento en una especie de ritual compartido entre fanáticos del club y seguidores del legendario vocalista de Black Sabbath.

Pero la experiencia para los asistentes al estadio comenzó incluso antes de cruzar las puertas. Los alrededores del Villa Park lucieron murales especialmente dedicados a Osbourne, que fueron visitados y fotografiados por decenas de hinchas. Estas obras de arte urbano no solo embellecen el barrio, sino que se han convertido en un nuevo atractivo turístico para los fans del rock que peregrinan a la ciudad.

In memory of Ozzy Osbourne, Aston Villa and Newcastle players walkout to his live ‘Crazy Train’ performance ❤️ pic.twitter.com/JfmUEUjmN6 — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 16, 2025

La ciudad de Birmingham también organizó una emotiva despedida para Ozzy el 30 de julio. Aquel día, las calles se llenaron de seguidores que, entre lágrimas y recuerdos, acompañaron el paso del cortejo fúnebre. El trayecto comenzó en el centro de la ciudad y concluyó en el Black Sabbath Bridge and Bench, el banco conmemorativo que rinde tributo a la banda que cambió la historia de la música pesada.

Miles de personas se apostaron a los costados de las calles, portando camisetas negras y haciendo el característico gesto de los cuernos, símbolo eterno del metal. La emoción fue palpable.

La figura de Ozzy Osbourne trasciende géneros y generaciones. Su influencia en la cultura británica, su papel fundamental en la creación del heavy metal y su devoción por Birmingham y el Aston Villa lo convirtieron en un símbolo eterno. Y tanto su club como su ciudad decidieron inmortalizarlo como se merece: con música, pasión y gratitud.

