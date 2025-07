Revelan respuesta del Liverpool a oferta del Bayern Munich por Luis Díaz: ¿hay acuerdo?

Luis Díaz ha sido uno de los jugadores protagonistas del mercado de verano. El ‘guajiro’ podría cambiar próximamente de aires, y un gran club está interesado, e incluso en proceso de negociación por su ficha.

El colombiano ha recibido el interés del Bayern Munich recientemente, y el club bávaro ya habría mandado una oferta a Inglaterra por Luis Díaz.

De hecho, esta oferta sería de una cifra millonaria, y los ‘Reds’ ya habrían dado respuesta, aquí les contamos los detalles.

Luis Díaz ha estado en rumores de salida del Liverpool en las últimas semanas. El colombiano esperaría un aumento de sueldo que, al menos por el momento, no llegaría por parte del club.

Ante esto, el extremo desequilibrante buscaría nuevos rumbos, y varios clubes han reportado interés por su ficha.

El principal interesado sería el Bayern Munich, incluso a pesar de rumores que también lo han situado en el Barcelona o el Al-Nassr.

El equipo alemán buscaría fichar a Luis Díaz, y para ello no solo cerraría un acuerdo con el jugador, sino también con el Liverpool.

Sin embargo, los primeros acercamientos no han sido positivos, debido a que el Liverpool espera poder recibir una cifra alta por la ficha de Díaz.

Según reportó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Liverpool rechazó el primer acercamiento del Bayern.

🚨 Liverpool have received €67.5m official bid from FC Bayern for Luis Diaz this week.



The club has rejected the proposal, it was turned down after #LFC already closed doors to approaches in June as @TheAthleticFC.



Luis Diaz, open to summer exit with both Bayern & Barça keen. pic.twitter.com/egXUaNOi11