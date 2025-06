¿Lo regañó? Esto fue lo que le dijo Lionel Scaloni a Luis Díaz tras partido frente a Argentina

La Selección Colombia dejó una gran impresión en su visita a Buenos Aires por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En un partido disputado en el estadio Más Monumental, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró un empate 1-1 frente a la actual campeona del mundo.

Luis Díaz fue sin duda el protagonista de la noche. El delantero guajiro tuvo una destacada actuación frente a una de las defensas más sólidas del continente. En el minuto 24, Díaz se desplazó hacia la banda izquierda, esquivó a varios rivales y definió con calidad para marcar un golazo ante el arquero ‘Dibu’ Martínez. Con este tanto, el atacante del Liverpool se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

A pesar del gran nivel mostrado por Colombia, la victoria se les escapó en los últimos minutos del encuentro. Un error defensivo permitió que Thiago Almada marcara el gol del empate para Argentina, dejando al equipo cafetero sin la oportunidad de llevarse los tres puntos.

¿Qué se dijeron Luis Díaz y Lionel Scaloni?

Más allá del resultado, uno de los momentos más comentados del partido ocurrió tras el empate de Argentina. Las cámaras captaron el instante en que Lionel Scaloni, técnico del conjunto albiceleste, llamó a Luis Díaz y le habló brevemente al oído.

Como era de esperarse, esta escena generó gran curiosidad entre los hinchas, pues la imagen se volvió viral en redes sociales y generó múltiples interpretaciones entre los usuarios.

Al finalizar el partido, Luis Díaz aclaró en zona mixta lo que realmente ocurrió. “El profe Scaloni me vio muy molesto por una jugada en la que uno de nuestros compañeros estaba en el piso y el árbitro no paró el juego. Me dijo que en ese momento no era para que el jugador nuestro se tirara. Fue respetuoso”, explicó el guajiro, quien también señaló que el técnico argentino le reconoció el buen nivel mostrado por Colombia: “Me dijo que hicimos un gran partido y que siguiéramos así”.

Por su parte, Lionel Scaloni también se refirió al breve diálogo en la rueda de prensa posterior al partido. “A Luis Díaz lo admiro como jugador. Le dije lo que pensaba en ese momento y lo felicité porque es un crack”, comentó. Además, aprovechó para destacar el trabajo del técnico Néstor Lorenzo y el nivel del equipo colombiano: “Colombia mereció más. Siempre es difícil jugar contra ellos”.