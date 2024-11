Luis Díaz igualó cifra histórica del ‘Tino’ Asprilla en Champions League: video

Luis Díaz volvió a ser protagonista en Europa, el colombiano fue titular en el partido que ganó el Liverpool 4-0 frente al Bayer Leverkusen en la Champions League. Un encuentro complicado y trabado en el primer tiempo, pero que desató la locura ‘cafetera’ en la segunda mitad.

En el minuto 61, empezó la fiesta. Díaz recibió un pase de Curtis Jones y definió con tanta elegancia que no había nadie vestido para la ocasión. Vaselina y a guardar. Primero del colombiano que abrió la cuenta para que el neerlandés Gakpo se animara a marcar el segundo un par de minutos después.

Pero ‘Lucho’ iba por un récord. Faltando siete para el final, el colombiano recibió otro pase, esta vez de Mohamed Salah, para anotar el segundo en su cuenta. Y en el último suspiro del partido, Díaz aprovechó un rebote para empujar el tercero y sellar el partido.

Triplete para la historia. Un hat trick con el que Lucho igualó después de 27 años la marca de Faustino Asprilla: anotar tres goles en un mismo partido de Champions League. Fue en septiembre del 97 cuando el ‘Tino’ le hizo tres al Barcelona de Rivaldo, Luis Enrique y Figo y el Newcastle derrotó 3-2 al club catalán.

🎁🎂 Faustino Asprilla 🎂🎁

In 1997 @TinoasprillaH hit a hat-trick as Newcastle United beat Barcelona 3-2 on an unforgettable night at St James’ Park ⚽️⚽️⚽️@NUFC | #HBD | #UCL pic.twitter.com/fgTR2W023Q

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2021