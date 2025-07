Revelan la millonaria cifra del Bayern Munich en primera oferta por Luis Díaz

Luis Díaz ha sido una de las figuras más mencionadas de la última semana en el mundo del fútbol. Este talentoso jugador colombiano prepararía su salida del Liverpool, luego de varias temporadas fructíferas con los ‘reds’.

En este caso, uno de los equipos más interesados en su ficha sería el Bayern Munich, el histórico club alemán, que pretendería contar con el ‘guajiro’ para la próxima temporada.

Más noticias: ¿Adiós al Liverpool? Este sería el equipo europeo que ficharía por Luis Díaz

De hecho, los alemanes ya habrían presentado una primera oferta con una cifra millonaria, y aquí les contamos de cuánto dinero se trataría.

Luis Díaz ha sido una de las grandes joyas del fútbol sudamericano en los últimos años. El colombiano ha brillado gracias a su desequilibrio, y su manera de destacar en la cancha con goles y asistencias.

De hecho, este talento lo ha llevado a convertirse en uno de los jugadores más queridos por la afición del Liverpool.

Sin embargo, el jugador colombiano estaría próximo a salir, especialmente por no lograr un acuerdo con el Liverpool para extender su contrato, al cual aun le queda 1 año de duración.

Más noticias: Así fue la reacción de la prensa argentina ante el golazo de Luis Díaz en el Monumental

Frente a esto, los últimos meses han sido de desfile por parte de algunos pretendientes hacia Luis Díaz, como ha sido el caso del Barcelona, el Al-Nassr, o más cercanamente el Bayern Munich.

El equipo alemán se habría interesado por Díaz luego del final del Mundial de Clubes, pero, no se trata de una negociación sencilla.

Cabe recordar que el Liverpool fichó a Luis Díaz proveniente del Porto por un precio de aproximadamente 50 millones, por lo que buscará una cantidad cercana por su venta.

Ante esto, el Bayern Munich, habría presentado su primer acercamiento hacia el Liverpool, con el objetivo de dar una oferta convincente.

Según Christian Falk, del reconocido medio alemán BILD, el Bayern Munich presentó una oferta por 52 millones por su ficha.

True✅ FC Bayern should have submitted an offer to Liverpool for Luis Diaz of € 52 Mio

❇️ Luis Díaz wants to join FC Bayern@BILD_Sport @altobelli13 pic.twitter.com/zZHzxitu8H