La reconocida banda estadounidense de nu metal Limp Bizkit llegará a la capital colombiana encabezando el festival LOSERVILLE. Sin embargo, recientemente los promotores del evento anunciaron importante cambio en su programación, pues ya no se realizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, generando gran curiosidad en los asistentes que, ahora se cuestionan sobre dónde se hará ahora.

Esta es la primera edición que se hará en Colombia, la cual promete ofrecer una noche llena de música alternativa y emocional. El evento se presenta como un espacio en el que los asistentes puedan tener una “liberación colectiva” si alguna vez se sintieron “fuera de lugar”.

¿Dónde se hará ahora el concierto de Limp Bizkit?

LOSERVILLE reúne a las bandas y artistas más potentes del rock alternativo y el nu metal en su festival, con el fin de que todos los amantes del género vivan una experiencia inolvidable. Con su primera edición en Colombia, el evento se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, auqnue su ubicación incial se modificó.

Según confirmó Breakfast Live, promotora del festival, hicieron un cambio en la locación y ahora se realizará en el Coliseo MedPlus. Esta decisión se tomó con el fin de ofrecer una mejor experiencia a todos los asistentes, como parte de una optimización del evento y su capacidad.

Para los promotores, el Coliseo MedPlus es un espacio más moderno y en el que el público puede disfrutar de un show con mayor conexión con los artistas que se encuentren en la tarima.

“El objetivo siempre ha sido ofrecer la mejor experiencia posible. Este cambio nos permitirá potenciar el sonido, la visibilidad del show y la comodidad de todos los fans. Queremos que cada persona viva LOSERVILLE al máximo, desde el primer riff hasta el último coro”, afirmó el equipo de producción de Breakfast Live.

Así serán ahora las ubicaciones y las personas que ya adquirieron su entrada, podrán visualizar el lugar en el que quedarán en el recinto en la siguiente imagen.

¿Qué artistas se presentarán en LOSERVILLE 2025?

LOSERVILLE 2025 promete ser una jornada inolvidable, con un cartel de lujo y una atmósfera diseñada para vivir la música con intensidad, cercanía y emoción.

Limp Bizkit encabeza el cartel y estará acompañado por otros artistas del género que fusionan el punk, pop alternativo, rock alternativo, reggae, funk, hip-hop y electrónica.