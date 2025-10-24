¿Quién será el sucesor de Sam Rivers? Estos son los posibles bajistas para el tour de Limp Bizkit

Sam Rivers llenó de luto a los fanáticos del nu metal y de Limp Bizkit el pasado 18 de octubre. El bajista de esta legendaria banda falleció luego de complicaciones de salud que derivaron en el deceso del músico.

Este fallecimiento llenó de tristeza a los seguidores, no solo por el extenso legado que posee Rivers dentro del nu metal, sino también por el futuro de Limp Bizkit, que planea un tour a final de año.

Por el momento la banda no se ha pronunciado oficialmente, pero la gran mayoria de sus shows parecen estar en pie, y por ello se rumoran algunos posibles sucesores.

Los posibles sucesores para Sam Rivers en Limp Bizkit

Limp Bizkit ha sido una de las bandas más reconocidas en la historia de la escena del nu metal. Esta agrupación ha brillado, y a su vez influenciado a muchas otras.

Esta manera de destacar ha sido posible gracias al liderazgo de Fred Durst. Pero, por supuesto, también por el aporte de miembros valiosos como Sam Rivers.

Cada uno de sus compañeros despidió a este artista, y aseguró que llevaba en su alma el sonido de Limp Bizkit, y trajo un ritmo a la banda que nunca podría ser reemplazado.

Estos musicos se mostraron claramente afectados, aun así, en honor a su público sus shows para finales de este año parecen seguir en pie.

Dicha posibilidad ha hecho que sus propios fans empiecen a teorizar sobre posibles sustitutos. Aquí les contamos algunos de los nombres que han surgido.

El primero de ellos es Fieldy, bajista de Korn. Este músico ha sido parte de una banda hermana como Limp Bizkit, lo que ha hecho que muchos lo consideron como un posible sucesor, al menos para este tour.

Sin embargo, también se han mencionado otras posibilidades factibles. Una de ellas es Tye Trujillo, hijo de Robert, bajista de Metallica.

Este joven de apenas 21 años ya se ha presentado en vivo, gracias a que fue parte de una gira de Korn, donde demostró gran talento al igual que su padre.

Finalmente, se mencionaron otras propuestas como Ra Díaz, o Dirk Lance por parte de los fanáticos de esta banda.

Cabe aclarar que estas son simplemente posibilidades, y que no hay rumores concretos respecto a un reemplazo para Rivers, sobre todo por parte de Limp Bizkit, que se ha enfocado en rendir honor a su fallecido miembro.