Se conocen detalles impactantes de la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit ¿Qué pasó?

El pasado 18 de octubre, el mundo del rock se conmocionó tras la muerte de Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit. La noticia fue confirmada por la misma banda a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresaron su profundo dolor por la partida de quien consideraban “el alma del sonido” del grupo.

“Desde la primera nota que jugamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento no era esfuerzo, su presencia inolvidable, su corazón enorme… Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo”, escribió la banda en una sentida publicación en redes sociales.

Aunque aún no se ha confirmado la causa oficial del fallecimiento, medios especializados recordaron que Rivers había enfrentado desde hace años graves problemas hepáticos, consecuencia de una enfermedad que lo llevó incluso a someterse a un trasplante de hígado en 2018.

Su muerte dejó una profunda huella entre los seguidores del nu metal y en toda una generación que creció con los himnos de Limp Bizkit.

Los nuevos detalles de la muerte de Sam Rivers

Recientemente, el portal TMZ reveló nuevos datos sobre las circunstancias en las que fue hallado el músico. Según un informe policial del Departamento del Sheriff del Condado de St. Johns, en Florida, Rivers fue encontrado boca abajo en el baño de su casa por una persona identificada como Keely, quien de inmediato llamó al 911 y trató de reanimarlo con maniobras de RCP.

Cuando las autoridades llegaron, continuaron los intentos por revivirlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar. El reporte indica que el músico presentaba una herida sobre el ojo, posiblemente causada por una caída del inodoro, y que había una pequeña cantidad de sangre coagulada en la zona.

Los agentes revelaron que su rostro y cuello estaban de color azul oscuro, mientras que el resto del cuerpo presentaba un tono rojizo, algo que, según el informe, puede observarse en casos de embolia pulmonar.

Keely también informó a los oficiales que Rivers tomaba varios medicamentos para tratar sus problemas hepáticos y que, aunque había reducido su consumo, bebía alcohol ocasionalmente y fumaba marihuana.